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- Шоу-бізнес
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У квітковій блузці і на високих шпильках: чарівна Оксана Пекун знялася у ніжній фотосесії
Народна артистка України постала перед камерою у жіночному образі, в якому поєднала романтичний принт зі стриманою класикою.
Оксана Пекун знялася у новій студійній фотосесії, в якій продемонструвала елегантний аутфіт з романтичними акцентами.
Перед камерою артистка позувала у кремовій блузці з квітковим принтом у рожевих, блакитних і зелених відтінках. Вбрання мало високий комір з делікатною оборкою і довгі рукави з широкими розкльошеними манжетами.
Ніжний верх Оксана поєднала з чорними широкими штанями і лаковими гостроносими туфлями на високих шпильках.
Лук зірка доповнила лаконічними сережками, стильною зачіскою, ніжним макіяжем і французьким манікюром.
«Нехай у серці завжди буде місце для ніжності, мрій і того особливого вогню, який веде вперед… Слухайте мою пісню „Серця вогонь“ та мрійте разом зі мною», — написала артистка під світлинами.