У квітковій блузці і на високих шпильках: чарівна Оксана Пекун знялася у ніжній фотосесії

Оксана Пекун

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Оксана Пекун знялася у новій студійній фотосесії, в якій продемонструвала елегантний аутфіт з романтичними акцентами.

Перед камерою артистка позувала у кремовій блузці з квітковим принтом у рожевих, блакитних і зелених відтінках. Вбрання мало високий комір з делікатною оборкою і довгі рукави з широкими розкльошеними манжетами.

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Оксана Пекун

Ніжний верх Оксана поєднала з чорними широкими штанями і лаковими гостроносими туфлями на високих шпильках.

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Оксана Пекун

Лук зірка доповнила лаконічними сережками, стильною зачіскою, ніжним макіяжем і французьким манікюром.

Оксана Пекун

«Нехай у серці завжди буде місце для ніжності, мрій і того особливого вогню, який веде вперед… Слухайте мою пісню „Серця вогонь“ та мрійте разом зі мною», — написала артистка під світлинами.

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