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- Шоу-бизнес
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В цветочной блузке и на высоких шпильках: очаровательная Оксана Пекун снялась в нежной фотосессии
Народная артистка Украины предстала перед камерой в женственном образе, в котором сочетала романтичный принт со сдержанной классикой.
Оксана Пекун приняла участие в новой студийной фотосессии, в которой продемонстрировала элегантный аутфит с романтическими акцентами.
Перед камерой артистка позировала в кремовой блузке с цветочным принтом в розовых, голубых и зеленых оттенках. Наряд имел высокий воротник с нежной оборкой и длинные рукава с широкими расклешенными манжетами.
Нежный верх Оксана сочетала с черными широкими брюками и лаковыми туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.
Лук звезда дополнила лаконичными серьгами, стильной прической, нежным макияжем и французским маникюром.
«Пусть в сердце всегда найдется место для нежности, мечтаний и того особого огня, который ведет вперед… Слушайте мою песню „Серця вогонь“ и мечтайте вместе со мной», — написала артистка под фотографиями.