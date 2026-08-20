- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 3 мин
Брат короля Бельгии признал 26-летнего внебрачного сына — теперь он принц
Клеман Ванденкеркхове родился у бельгийского принца Лорана до его женитьбы. Теперь он сам является принцем, хотя не предполагается, что он будет исполнять королевские обязанности.
Принц Лоран Бельгийский официально признал своего совершеннолетнего сына, родившегося до его вступления в брак и которого он до прошлого года публично не признавал.
В феврале принц юридически подтвердил отцовство в отношении своего 26-летнего сына Клемана Ванденкеркхове в присутствии сотрудника органа гражданской регистрации. Об этом в среду сообщил бельгийский еженедельный журнал Soir Mag. Ванденкеркхове также присутствовал и подписал документы, сообщило издание.
Этот шаг сделал Ванденкеркхове принцем, хотя не ожидается, что он будет выполнять какие-либо королевские обязанности. Кроме того, королевский дворец Бельгии подтвердил изданию The New York Times, что принц Лоран юридически признал своё отцовство в отношении Ванденкеркхове, но отказался от дальнейших комментариев, назвав это частным делом.
Ванденкеркхове — сын принца Лорана и Ирис Ванденкеркхове, более известной как Венди Ван Вантен, бельгийской модели, певицы и актрисы. Принц Лоран — младший брат бельгийского монарха, короля Филиппа, у которого есть ещё трое детей от своей супруги, принцессы Клэр Бельгийской, на которой он женился в 2003 году.
Согласно положениям королевского указа 2015 года, Ванденкеркхове получает титул принца, но не будет иметь права претендовать на престол и не будет исполнять королевские обязанности, поскольку человек может быть включен в порядок престолонаследия только в том случае, если родился в браке, одобренном правительственным указом.
В сентябре прошлого года принц Лоран заявил, что Ванденкеркхове является его биологическим сыном.
«Этим заявлением я признаю, что являюсь биологическим отцом Клемента Ванденкеркхове. Мы открыто и честно говорили об этом в последние годы», — заявилпринц Лоран. «Это заявление основано на чувстве понимания и уважения ко всем причастным. Это результат совместных консультаций».
Признание ребенка, отцовство в отношении которого он долгое время скрывал, вновь привлекло внимание к принцу Лорану, которого из-за ряда медийных скандалов и дипломатических конфликтов прозвали prince maudit — «проклятым принцем».
В 2023 году он подал иск против бельгийского государства, пытаясь получить социальные выплаты, утверждая, что статус члена королевской семьи можно приравнять к самозанятости. В то время он получал ежегодное государственное содержание в размере 400 000 евро, хотя его адвокат заявлял, что три четверти этой суммы уходили на оплату персонала и другие расходы. Суд частично согласился с ним и через два года рекомендовал бельгийским законодателям рассмотреть возможность назначения ему государственной пенсии, одновременно отклонив его аргумент о том, что королевские обязанности являются формой работы.
До этого он рисковал лишиться государственного содержания после того, как в 2011 году проигнорировал рекомендации правительства и совершил поездку в Демократическую Республику Конго без дипломатического сопровождения. В 2018 году парламент Бельгии проголосовал за сокращение его ежегодного финансирования в качестве наказания за участие в мероприятии в посольстве Китая в военной форме без разрешения правительства.
Напомним, что отец принца Лорана, король Альберт II, бывший монарх Бельгии, также был связан с подобным скандалом. В 2020 году после длительной судебной тяжбы бывший король признал, что результаты ДНК-теста подтвердили его биологическое отцовство в отношении Дельфины Бел, художницы, которая заявляла, что является его дочерью от внебрачной связи. Впоследствии она стала принцессой Дельфиной Бельгийской и сейчас часто появляется с королевской семьёй на публичных мероприятиях.