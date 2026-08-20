Принц Лоран Бельгийский / © Associated Press

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Принц Лоран Бельгийский официально признал своего совершеннолетнего сына, родившегося до его вступления в брак и которого он до прошлого года публично не признавал.

В феврале принц юридически подтвердил отцовство в отношении своего 26-летнего сына Клемана Ванденкеркхове в присутствии сотрудника органа гражданской регистрации. Об этом в среду сообщил бельгийский еженедельный журнал Soir Mag. Ванденкеркхове также присутствовал и подписал документы, сообщило издание.

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Этот шаг сделал Ванденкеркхове принцем, хотя не ожидается, что он будет выполнять какие-либо королевские обязанности. Кроме того, королевский дворец Бельгии подтвердил изданию The New York Times, что принц Лоран юридически признал своё отцовство в отношении Ванденкеркхове, но отказался от дальнейших комментариев, назвав это частным делом.

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Ванденкеркхове — сын принца Лорана и Ирис Ванденкеркхове, более известной как Венди Ван Вантен, бельгийской модели, певицы и актрисы. Принц Лоран — младший брат бельгийского монарха, короля Филиппа, у которого есть ещё трое детей от своей супруги, принцессы Клэр Бельгийской, на которой он женился в 2003 году.

Венди ван Вантен и принц Лоран, 1996 год / © Getty Images

Согласно положениям королевского указа 2015 года, Ванденкеркхове получает титул принца, но не будет иметь права претендовать на престол и не будет исполнять королевские обязанности, поскольку человек может быть включен в порядок престолонаследия только в том случае, если родился в браке, одобренном правительственным указом.

Венди ван Вантен с сыном, 2013 год / © Getty Images

В сентябре прошлого года принц Лоран заявил, что Ванденкеркхове является его биологическим сыном.

«Этим заявлением я признаю, что являюсь биологическим отцом Клемента Ванденкеркхове. Мы открыто и честно говорили об этом в последние годы», — заявилпринц Лоран. «Это заявление основано на чувстве понимания и уважения ко всем причастным. Это результат совместных консультаций».

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Признание ребенка, отцовство в отношении которого он долгое время скрывал, вновь привлекло внимание к принцу Лорану, которого из-за ряда медийных скандалов и дипломатических конфликтов прозвали prince maudit — «проклятым принцем».

Принц Лоран Бельгийский и Клеман Ванденкеркхове

В 2023 году он подал иск против бельгийского государства, пытаясь получить социальные выплаты, утверждая, что статус члена королевской семьи можно приравнять к самозанятости. В то время он получал ежегодное государственное содержание в размере 400 000 евро, хотя его адвокат заявлял, что три четверти этой суммы уходили на оплату персонала и другие расходы. Суд частично согласился с ним и через два года рекомендовал бельгийским законодателям рассмотреть возможность назначения ему государственной пенсии, одновременно отклонив его аргумент о том, что королевские обязанности являются формой работы.

До этого он рисковал лишиться государственного содержания после того, как в 2011 году проигнорировал рекомендации правительства и совершил поездку в Демократическую Республику Конго без дипломатического сопровождения. В 2018 году парламент Бельгии проголосовал за сокращение его ежегодного финансирования в качестве наказания за участие в мероприятии в посольстве Китая в военной форме без разрешения правительства.

Напомним, что отец принца Лорана, король Альберт II, бывший монарх Бельгии, также был связан с подобным скандалом. В 2020 году после длительной судебной тяжбы бывший король признал, что результаты ДНК-теста подтвердили его биологическое отцовство в отношении Дельфины Бел, художницы, которая заявляла, что является его дочерью от внебрачной связи. Впоследствии она стала принцессой Дельфиной Бельгийской и сейчас часто появляется с королевской семьёй на публичных мероприятиях.

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