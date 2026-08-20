Озеро Морейн / © Credits

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Є пейзажі, які здаються надто красивими, щоб бути справжніми. Озеро Морейн у національному парку Банф — саме таке. Бірюзова вода, скелясті вершини навколо та майже ідеальні відображення гір створюють картинку, яку складно забути.

Озеро розташоване серед десяти вершин Скелястих гір, відомих як Долина десяти вершин. Його головний секрет — не фільтри та насиченість фотографій, а яскравий блакитно-бірюзовий колір води, який надають найдрібніші частинки гірських порід, так звана скельна мука, яку до озера приносять льодовики.

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Більше ніж красиве фото

Так, Морейн давно став зіркою місциною Instagram, а разом із популярністю прийшли натовпи туристів, складніша логістика та обмежений доступ. Але це не означає, що озеро втратило свою магію.

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Один із найвідоміших маршрутів — Rockpile Trail, веде до класичного оглядового майданчика. Саме звідти відкривається той самий краєвид із бірюзовою водою та вершинами, який ви напевно бачили на сотнях фотографій.

І так, зробити власний кадр із кам’яною грядою варто. Проте після цього краще хоча б на кілька хвилин прибрати телефон і просто подивитися навколо. Особливо якщо пощастить побачити, як гори віддзеркалюються у спокійній поверхні озера.

Ще один варіант — прогулятися вздовж берега. Тут значно спокійніше, а ракурсів для фотографій не менше. Якщо пройти до кінця озера, можна побачити струмок, який живить Морейн, і відкрити для себе пейзаж із зовсім іншої перспективи.

А для тих, хто має більше часу, звідти стартують кілька мальовничих гірських маршрутів.

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Коли їхати

Через високий ризик сходження лавин дорога до озера відкрита для відвідувачів лише у теплий сезон, орієнтовно з червня до жовтня. Тож побачити Морейн у його найкращому вигляді можна лише кілька місяців на рік.

І не варто думати, що краса тут залежить від часу доби. Ранкове світло, денне сонце чи вечірні тіні по-своєму змінюють колір води та вигляд гір. Саме тому насолоджуватися та фотографувати Морейн легко знову і знову, і щоразу отримувати зовсім іншу картинку.

Морейн — це той випадок, коли реальність справді не поступається найкращим фотографіям у соцмережах. Так, тут може бути людно, і так, подорож потребує планування. Проте варто опинитися перед бірюзовою водою, побачити десять величних вершин, їхнє відображення та стає зрозуміло, що іноді туристичне місце популярне не просто так.

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