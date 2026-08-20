Конкурент Patriot: чому США невигідна українсько-європейська антибалістика

ЗРК Patriot / © Getty Images

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Створення європейської системи протибалістичного захисту може бути невигідним для США, оскільки вона здатна створити конкуренцію американським комплексам Patriot.

Таку думку висловив авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі «24 каналу».

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За словами експерта, саме конкуренція зі Сполученими Штатами може стати однією з перепон для розвитку української та європейської програми Freyja. Нова система потенційно може бути значно дешевшою за американські аналоги, зокрема завдяки нижчій вартості ракет-перехоплювачів.

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Долінце зазначив, що одна ракета-перехоплювач для Patriot коштує приблизно від $3 млн до $5 млн, а її виробництво обмежене приблизно 800 одиницями на рік. Водночас США вже багато років намагаються створити систему, здатну перехоплювати балістичні ракети за допомогою боєприпасу вартістю до $1 млн, однак поки не досягли бажаного результату.

«Поява такого рішення в Європі може змінити ситуацію, адже це буде один з найбільш економічно ефективних антибалістичних комплексів у світі», — наголосив Долінце.

На його думку, за співвідношенням ціни та ефективності європейська система зможе конкурувати навіть із російськими С-400. Експерт припускає, що дешевший комплекс потенційно здатен витіснити російські системи з ринків озброєнь і зацікавити держави, які раніше купували американські Patriot.

Вартість Patriot разом із ракетами та пусковими установками може перевищувати $1 млрд, тоді як європейський комплекс, за оцінками експерта, може коштувати приблизно вдвічі дешевше.

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Нагадаємо, до розробки системи ППО Freyja вже приєдналися 13 європейських оборонних компаній. Fire Point розраховує завершити створення першого працездатного перехоплювача до середини 2027 року.

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