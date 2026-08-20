Революція в онкології: вакцина проти меланоми від Moderna успішно пройшла масштабні випробування

Персоналізована вакцина проти раку Moderna показала приголомшливі результати / © Associated Press

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Фармацевтичні компанії здійснили справжній прорив у лікуванні раку шкіри. Їхня інноваційна вакцина успішно запобігає поверненню меланоми та ефективно зупиняє поширення метастазів в інші частини тіла. У масштабному клінічному тестуванні взяли участь понад тисяча пацієнтів, яким раніше видалили пухлини з високим ризиком рецидиву.

Про це повідомляє CNN.

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Як працює персоналізована вакцина проти меланоми

Новітнє лікування поєднує відомий імунотерапевтичний препарат Keytruda зі спеціальною мРНК-вакциною. Фармацевти створюють цей засіб індивідуально для кожного хворого. Для цього фахівці глибоко аналізують мутації безпосередньо у власних пухлинах людини.

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Під час клінічних випробувань медики розділили добровольців на дві групи. Перша частина пацієнтів протягом року отримувала лише традиційну імунотерапію. Другій групі додатково ввели до дев’яти доз препарату Keytruda разом із персоналізованою вакциною.

Попередні етапи тестування вже довели вражаючу ефективність цього методу. Після п’яти років спостереження науковці зафіксували зниження ризику рецидиву або смерті на 49 відсотків. Під час фінальних випробувань лікарі не виявили жодних нових загроз для безпеки пацієнтів.

Найпоширенішими побічними ефектами після ін’єкції залишаються такі симптоми:

звичайна втома;

біль у місці уколу;

легкий озноб.

Історичний прорив та вплив політики

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель назвав завершення випробувань величезним днем для людства. Він порівняв масштаб цього досягнення з проривом під час створення вакцини проти Covid-19. Найближчими місяцями розробники планують подати всі необхідні документи, щоб регуляторні органи офіційно схвалили препарат.

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«Протягом багатьох років ідея створення мРНК-терапії спеціально для раку окремого пацієнта була лише мрією. Тепер ми допомагаємо втілити це бачення в реальність», — наголосив керівник корпорації.

Варто зазначити, що цей медичний прорив відбувається на тлі певних політичних обмежень. Під час другої каденції президента США Дональда Трампа влада суттєво урізала державне фінансування розробок мРНК-технологій. Зокрема, американський уряд скасував угоду з Moderna на 590 мільйонів доларів та припинив підтримку 22 наукових проєктів.

Попри ці перешкоди, успішні випробування онкологічної вакцини викликали шалений ажіотаж на фінансовому ринку. Інновація миттєво підняла вартість акцій компанії на 160 відсотків. Аналітики прогнозують, що до 2035 року нове лікування меланоми принесе розробникам близько 3 мільярдів доларів.

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