Універсальна зброя проти вірусів: лікарі випробували на людях першу вакцину, створену ШІ

Дослідники протестували на людях унікальний препарат, розроблений ШІ / © Pixabay

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Дослідники з Кембриджського університету створили та успішно протестували на добровольцях новітній препарат для захисту від цілого сімейства людських та тваринних коронавірусів. Перше випробування нової вакцини за участю невеликої групи пацієнтів завершилося вдало і довело її повну безпечність для організму людини.

Про це пише Futurism.

Як працює штучний інтелект у медицині

Традиційні щеплення навчають імунну систему боротися з конкретним штамом вірусу. Але віруси постійно мутують, тому медикам доводиться оновлювати препарати перед кожним сезоном грипу або розробляти нові бустери проти коронавірусу.

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Моделі штучного інтелекту здатні проаналізувати величезний масив генетичних даних тисяч споріднених вірусів з усього світу. Алгоритм з високою точністю прогнозує, які саме частини патогену залишатимуться незмінними в процесі його подальшої еволюції.

Кембриджські науковці зосередили свою увагу на родині сарбековірусів, до якої входять відомі штами небезпечних хвороб. Нейромережа швидко визначила незмінні компоненти цих вірусів, що дозволило медикам створити унікальний суперантиген як головний інгредієнт препарату.

Результати випробувань та переваги препарату

У першому клінічному дослідженні взяли участь 39 людей, які добре перенесли всі 4 дози нового препарату. Організми добровольців успішно розпочали вироблення антитіл, проте медики поки не знають точної тривалості такого захисту.

Нова розробка базується на молекулах ДНК, а не мРНК, тому для її введення пацієнтам навіть не потрібні голки. Кембриджська вакцина вводилася за допомогою спеціального мікрофлюїдного інжектора (безголкової струменевої технології):

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Пристрій використовує високий тиск повітря , а не проколює шкіру.

Під цим тиском препарат виштовхується у вигляді мікроскопічного струменя рідини, який є тоншим за людську волосину.

Цей надтонкий струмінь на великій швидкості проникає крізь пори у верхні шари шкіри та доставляє молекули ДНК безпосередньо до імунних клітин.

Такий безголковий метод є справжнім порятунком для людей, які панічно бояться уколів.

Крім того, така вакцина є набагато стабільнішою і не вимагає жорстких температурних умов для транспортування та безпечного зберігання. Розробники зазначають, що ДНК-вакцини можна стабілізувати та випускати навіть у формі порошку, що робить цей метод ідеальним для масової вакцинації у країнах, де є проблеми зі стерильними медичними інструментами.

Дослідники сподіваються, що цей прорив допоможе подолати не лише коронавіруси, а й кризу вірусу Ебола в Африці. Співавтор дослідження Джонатан Хіні назвав створення цього препарату фундаментальним зрушенням у підготовці до майбутніх глобальних пандемій.

«Ми перетворили розробку вакцин з реактивної на таку, що захищає в майбутньому. Ми подолали проблему традиційних вакцин, які мають обмежений захист», — наголосив науковець.

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Нагадаємо, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення через спалах смертельного вірусу Ебола у Східній Африці. Жертвами епідемії вже стали сотні людей в кількох країнах. Проти штаму, який спричинив цей спалах, досі немає вакцини.

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