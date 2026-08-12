Ці звички можуть підвищувати ризик раку: чого онкологи уникають самі

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Провідні онкологи, дослідники та медичні працівники поділилися порадами щодо профілактики раку та назвали ключові фактори ризику.

Про це повідомляє Bored Panda.

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Статистика та причини захворювання

Згідно з даними Національного інституту раку США, 2022 року у світі зареєстрували майже 20 мільйонів нових випадків захворювання та 9,7 мільйона смертей, пов’язаних із раком. Очікується, що до 2050 року кількість нових випадків на рік зросте до 33 мільйонів, а кількість смертей — до 18,2 мільйона.

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Як зазначають фахівці, рак є складним генетичним захворюванням, на виникнення якого впливають кілька основних факторів. Серед них — генетика та випадковість, адже людина може дотримуватися здорового способу життя і все одно захворіти, або ж мати шкідливі звички й не зіткнутися з цією хворобою.

До того ж із віком здатність організму самостійно знищувати клітини з пошкодженою ДНК знижується. Крім того, на розвиток хвороби впливають зовнішні чинники. Зокрема вплив шкідливих речовин у довкіллі, ультрафіолетові промені, тютюн та алкоголь.

Як захистити себе від раку: головні поради онкологів та правила профілактики

У межах опитування експерти у сфері онкології сформулювали основні правила для мінімізації ризиків та раннього виявлення хвороб:

Відмовтесь від тютюну. Куріння значно збільшує ризик розвитку раку легень, молочної залози, підшлункової залози та товстої кишки.

Обмежте або не вживайте алкоголь. Лікарі наголошують, що алкоголь спричиняє щонайменше сім видів раку, і безпечної дози не існує.

Регулярно робіть обстеження. Фахівці закликають не пропускати рекомендовані скринінги. Наприклад, мамографію, колоноскопію, перевірку шкіри та простати. Також не ігноруйте постійні незрозумілі симптоми — різку втрату ваги, хронічний біль чи нові ущільнення.

Захищайтся від сонця. Регулярне використання сонцезахисного крему є критично важливим для запобігання раку шкіри.

Ведіть здоровий спосіб життя. Підтримання здорової ваги, регулярні фізичні навантаження та споживання достатньої кількості клітковини допомагають знизити ризики розвитку низки онкологічних захворювань.

Медики підкреслюють, що хоча профілактика та ранній скринінг не дають абсолютного захисту, вони є найефективнішими інструментами для виявлення хвороби на ранніх стадіях та успішного лікування.

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Нагадаємо, фруктоза може впливати на поведінку ракових клітин після хімієтерапії, з’ясували дослідники. Водночас науковці застерігають: результати, отримані переважно на клітинах і мишах, не означають, що фруктоза сама собою спричиняє метастази у людей.

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