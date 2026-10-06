Чи закриють турелі з ШІ тепер небо над Києвом: військовий назвав сценарій

Під час атак Київ захищатимуть нові установки з кулеметами — турелі / © ТСН

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В Україні та безпосередньо в Києві заговорили про початок часткового вирішення проблеми збиття реактивних «Шахедів» — за словами і президента України Володимира Зеленського, і його радника Сергія «Флеша» Бескрестнова у Києві встановлено 12 турелей (поворотних установок із закріпленими на них великокаліберними кулеметамиі).

Додатково Сергій «Флеш» застеріг, що під час тривог небезпечно перебувати біля вікон.

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Наскільки турелі здатні вирішити питання ефективного збиття, чи через їхню появу вчора, 5 жовтня, в Києві суттєво, у порівнянні з минулими днями поменшало атак та тривог — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко.

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«Турелі — це часткове рішення, яке працює тільки в комплексі, оскільки на самій турелі стоять кулемети 50-го калібру. Відповідно, є обмежена дальність, тому сам кулемет не є остаточним рішенням, він є допоміжним, працює у разі потрапляння дрона у зону його ураження», — зауважує він.

Турель з кулеметом. Фото зі сторінки С. Флеша

Та додає, якщо повітряна ціль летить далеко та високо, то турель не запобігне цьому: «Якщо тільки турелі не почати оснащувати, наприклад, переносними зенітними комплексами або аналогами. Це не виключено, але поки що такого немає. Треба розуміти, що турелі ефективні проти «Шахед-136». Але не завжди. Рік тому у нас схопилися за ідею дронів-перехоплювачів. Чому? Тому що «Шахеди» почали літати вище 2 км і стали недосяжними для більшості мобільних вогневих груп, які до того часу по них працювали. Відповідно, з’явилася ідея дронів-перехоплювачів. Відкат назад у росіян не відбувся — дрони не стали літати нижче. Тому турелі — це часткове рішення, яке допомагає, посилює ППО в зоні Києва, але точково і обмежено. Воно не вирішує комплексні задачі із закриття неба».

Згідно аналізу Олександра Мусієнка, в цілому кількість російських атак та повітряних тривог протягом останніх двох днів в Києві зменшилось через те, що ЗСУ працюють на ураження пускових майданчиків та місць розташування російських БПЛА та ракет у Брянській та Орловській областях.

Повітряних тривог дещо поменшало: у чому причина

«У Брянській області було відпрацювання по силах 26 бригади ракетних військ Росії, в Орловській області протягом кількох тижнів намагалися відпрацьовувати Цимболово — по великому місцю зберігання та запуску реактивних БПЛА. Це призвело до зменшення запусків. Плюс до того, працюють авіація, зенітно-ракетні війська. В комплексі все це дає той ефект, який ми бачимо. Ну а турелі — це важливий, але допоміжний елемент», — роз’яснює Мусієнко.

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На його переконання, дефіциту боєприпасів для цього озброєння не прогнозується.

Як відомо, військові неодноразово попереджали про небезпеку перебування біля вікон під час повітряних тривог.

Мусієнко розповів про це дещо детальніше. «Скажімо так: є своя специфіка роботи мобільних вогневих груп у місті. Специфіку роботи турелі зараз оцінити важко, оскільки випадків застосування не так і багато. З точки зору ризиків — вони, на жаль, присутні. Але зрозуміло, що ці розрахунки ніхто не ставить серед житлових кварталів».

Резюмуючи, Мусієнко каже, що по суті — це збільшення мобільних вогневих груп.

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«Але логіка у тому, що вони мають працювати ніби ефективніше, швидше ухвалювати рішення. Тобто ми тестуємо те, як технології штучного інтелекту змінюють зараз підходи до застосування систем ППО. В даному випадку — ППО малого радіусу дії. Додаткові рішення з посилення ППО готуються. Це комплексне питання. ЗСУ зі свого боку працюють по території Росії, завдають ударів. Це ключове. Про ППО можно говорити годинами, але без ударів по точках пуску і місцях виробництва цю проблему взагалі не вирішити. Це — єдине рішення. Плюс можуть готуватись рішення для розташування ПЗРК. Для прикриття мостів. Це вирішить задачу саме по відбиттю атак саме по мостах», — каже Мусієнко.

Що таке турель

Про саме кулеметна турель відомо, що це спеціальна окрема мобільна або стаціонарна платформа для кріплення кулемета. Серед її переваг називають те, що вона здатна забезпечувати швидке наведення зброї вертикально та горизонтально.

За словами Сергія «Флеша» Бескрестнова, сучасні турелі — це інноваційне українське рішення, яке збиває «Шахеди» за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту.

Нагадаємо раніше повідомлялось про те, що Росія може розірвати Київ навпіл: у NYT попередили про «кошмар» для столиці. Росія дедалі частіше б’є по мостах Києва, і нові атаки можуть перетворити пересування містом на серйозну проблему.

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