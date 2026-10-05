- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 1 хв
У США пояснили, чи залишаться їхні дипломати в Києві: Рубіо зробив заяву
США визначатимуть, чи безпечно дипломатам залишатися в Києві.
США самі вирішуватимуть, чи безпечно їхнім дипломатам залишатися в Києві.
Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо під час спілкування з журналістами.
Високопосадовець зауважив, що російська сторона вже протягом кількох місяців закликає іноземних дипломатів виїхати з Києва, тому в подібних заявах немає суттєвих змін.
«Ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі, і якщо виникне загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо», — зазначив Рубіо.
Нагадаємо, The Guardian із посиланням на власні джерела повідомляло, західні дипломати готують плани на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано обстрілювати іноземні посольства.