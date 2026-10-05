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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У США пояснили, чи залишаться їхні дипломати в Києві: Рубіо зробив заяву

США визначатимуть, чи безпечно дипломатам залишатися в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Марк Рубіо

Марк Рубіо / © Associated Press

США самі вирішуватимуть, чи безпечно їхнім дипломатам залишатися в Києві.

Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо під час спілкування з журналістами.

Високопосадовець зауважив, що російська сторона вже протягом кількох місяців закликає іноземних дипломатів виїхати з Києва, тому в подібних заявах немає суттєвих змін.

«Ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі, і якщо виникне загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо», — зазначив Рубіо.

Нагадаємо, The Guardian із посиланням на власні джерела повідомляло, західні дипломати готують плани на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано обстрілювати іноземні посольства.

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