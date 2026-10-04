ЄС відповів на погрози Росії дипломатам у Києві: що буде з представництвом

Європейський Союз / © Associated Press

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Європейський Союз не планує згортати свою присутність у Києві після нових погроз Росії іноземним дипломатам.

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, повідомляє РБК-Україна. За його словами, статус Представництва ЄС у Києві залишається без змін.

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Віганд назвав заяви Москви черговою спробою залякати європейські країни та змусити їх скоротити допомогу Україні. Він наголосив, що ЄС, навпаки, має намір продовжувати підтримку та посилювати тиск на Росію.

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"Росія не вперше вдається до таких погроз", — заявив речник Єврокомісії, додавши, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну та реагуватиме на дії Москви.

У Єврокомісії також нагадали про продовження оборонної підтримки України. За даними РБК-Україна, затверджено плани оборонних закупівель на 28,3 млрд євро, ще 6,6 млрд євро передбачено безпосередньо на військову допомогу.

Раніше МЗС Росії заявило, що російська армія продовжить так звані "масовані удари відплати", а іноземним громадянам, зокрема співробітникам дипломатичних місій, порадило не перебувати в Україні.

Москва також переклала відповідальність за можливі наслідки на самих іноземців, якщо вони проігнорують це попередження.

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Водночас у МЗС України раніше заявляли, що не отримували від іноземних дипломатичних місій повідомлень про намір залишити Київ.

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