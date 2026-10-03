"Удари возмєздія": Росія пригрозила Києву новими масованими атаками

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністерство закордонних справ Росії цинічно назвало масовані удари російської армії по Києву та інших українських містах ударами «возмєздія» (тобто відплати), пригрозивши, що терористична армія РФ продовжить їх завдавати.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, оприлюдненій у суботу, 3 жовтня, на сайті відомства.

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У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що армія РФ нібито «системно завдає послідовних ударів по об’єктах військового призначення».

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Таким формулюванням Москва вкотре намагається виправдати масовані атаки, які завдають шкоди цивільній інфраструктурі та створюють загрозу для мирного населення українських міст.

«Збройні сили Російської Федерації продовжать завдавати масованих ударів відплати», — пригрозили у відомстві Лаврова.

Москва пригрозила іноземцям у Києві

Окремо МЗС РФ звернулося до іноземних громадян, зокрема працівників дипломатичних місій, із закликом не перебувати в Україні та не приїжджати до неї. При цьому нагадали про попередні погрози, які лунали навесні 2026 року

«МЗС Росії повторно застерігає іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій, від перебування в Україні та поїздок на її територію. Відповідальність за можливі негативні наслідки повністю лежить на тих, хто нехтує цим попередженням», — зухвало заявили у відомстві Лаврова.

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Фактично Кремль таким чином намагається залякати іноземців, які перебувають у Києві або планують приїхати до української столиці, заявляючи про можливість нових російських ударів.

Прикриття для терору

У заяві російського МЗС вкотре використовується традиційна для Кремля риторика про нібито атаки лише на «об’єкти військового призначення». При цьому російська влада називає масовані удари «відплатою», фактично визнаючи їх частиною подальшої кампанії залякування України.

Зміст заяви свідчить, що держава-агресорка не демонструє наміру припиняти ракетний і дроновий терор проти України. Навпаки, Москва погрожує новими масованими ударами, водночас намагаючись представити їх як нібито відповідь на дії України.

Попередження іноземцям також має характер залякування: Росія фактично повідомляє, що перебування дипломатів та інших іноземців у Києві може становити для них небезпеку через подальші російські атаки.

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У МЗС РФ заявили, що «не всі дослухалися до цих застережень», оскільки в Києві продовжують працювати іноземні посольства, а Україну відвідують закордонні офіційні особи.

Нагадаємо, напередодні, 2 жовтня, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних місій запитів або повідомлень про плани перенести свої представництва з Києва.

Раніше видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомило, що західні дипломати нібито опрацьовують варіанти перенесення своїх представництв із Києва до Львова або на схід Польщі в разі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні місії.

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