- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 609
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пожежа через нову атаку РФ: горить дах багатоверхівки на правому березі – перші деталі
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Оболонському районі Києва після падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхового будинку.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає.
«В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає», — повідомив Кличко.
На місце прямують екстрені служби.
У Києві перед цим знову лунали вибухи
Нагадаємо, раніше близько 17:45 у столиці пролунала нова серія вибухів. Перед цим повідомлялося про рух повітряних цілей у районі Оболоні та Труханового острова.
Останніми днями російські війська почали атакувати ключові мостові переходи через Дніпро у столиці. 3 жовтня під удар потрапив Північний міст. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а двоє людей постраждали. Одного з них госпіталізували.
Також нагадаємо, що Росія знову посилила удари по енергетичній інфраструктурі України, а одним із головних напрямків атак залишаються Київ і область.