У Києві пожежа через нову атаку РФ: горить дах багатоверхівки на правому березі – перші деталі

Київ (ілюстративне фото) / © Getty Images

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У Оболонському районі Києва після падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхового будинку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає.

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«В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає», — повідомив Кличко.

На місце прямують екстрені служби.

У Києві перед цим знову лунали вибухи

Нагадаємо, раніше близько 17:45 у столиці пролунала нова серія вибухів. Перед цим повідомлялося про рух повітряних цілей у районі Оболоні та Труханового острова.

Останніми днями російські війська почали атакувати ключові мостові переходи через Дніпро у столиці. 3 жовтня під удар потрапив Північний міст. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а двоє людей постраждали. Одного з них госпіталізували.

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Також нагадаємо, що Росія знову посилила удари по енергетичній інфраструктурі України, а одним із головних напрямків атак залишаються Київ і область.

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