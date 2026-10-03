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В Киеве пожар из-за новой атаки РФ: горит крыша многоэтажки на правом берегу – первые детали
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Оболонском районе Киева после падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного дома.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
«В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание на крыше многоэтажки. Предварительно разрушений и пострадавших нет», — сообщил Кличко.
На место следуют экстренные службы.
В Киеве перед этим снова раздавались взрывы
Напомним, ранее около 17:45 в столице прозвучала новая серия взрывов. Перед этим сообщалось о движении воздушных целей в районе Оболони и Труханового острова.
В последние дни российские войска начали атаковать ключевые мостовые переходы через Днепр в столице. 3 октября под удар попал Северный мост. В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а два человека пострадали. Один из них госпитализирован.
Также напомним, что Россия снова усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины, а одним из главных направлений атак остаются Киев и область.