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ТСН в социальных сетях

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В Киеве пожар из-за новой атаки РФ: горит крыша многоэтажки на правом берегу – первые детали

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Киев (иллюстративный фото)

Киев (иллюстративный фото) / © Getty Images

В Оболонском районе Киева после падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного дома.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

«В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание на крыше многоэтажки. Предварительно разрушений и пострадавших нет», — сообщил Кличко.

На место следуют экстренные службы.

В Киеве перед этим снова раздавались взрывы

Напомним, ранее около 17:45 в столице прозвучала новая серия взрывов. Перед этим сообщалось о движении воздушных целей в районе Оболони и Труханового острова.

В последние дни российские войска начали атаковать ключевые мостовые переходы через Днепр в столице. 3 октября под удар попал Северный мост. В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а два человека пострадали. Один из них госпитализирован.

Также напомним, что Россия снова усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины, а одним из главных направлений атак остаются Киев и область.

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