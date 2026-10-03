Учёные назвали точную дату Судного дня: до неё осталось чуть больше месяца

Судный день / © ТСН

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Учёные ещё более 60 лет назад попытались математически определить дату, когда человечество якобы может столкнуться с катастрофическим пределом. По их расчётам, «Судный день» должен наступить 13 ноября 2026 года — то есть до этой даты осталось чуть больше месяца.

Об этом сообщило издание Unilad.

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Речь идет о научной работе физика Хайнца фон Ферстера и его коллег, опубликованной в 1960 году под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры».

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Исследователи анализировали, как менялась численность населения Земли примерно с начала нашей эры до 1958 года. К тому моменту численность населения росла всё быстрее, поэтому учёные попытались математически экстраполировать эту тенденцию.

Согласно полученной модели, 13 ноября 2026 года численность населения теоретически должна была бы стремиться к бесконечности. Фон Ферстер назвал эту точку «Судным днём» и предполагал, что при таком сценарии человечество могло бы столкнуться не с голодом, а с критической перенаселённостью.

Примерно к 1993 году фактическая численность населения Земли уже начала заметно отставать от траектории, которую предсказывали авторы статьи. Таким образом, тенденция, на которой основывались их расчёты, не сохранилась.

Кроме того, в настоящее время мировой уровень рождаемости значительно ниже, чем в 1960 году, что также противоречит сценарию бесконечного ускорения прироста населения.

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Интересно и то, что сама дата — 13 ноября — могла быть выбрана авторами не совсем всерьёз. Как выяснилось позже, именно в этот день родился Хайнц фон Ферстер.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что предки современного человека на 200 тысяч лет старше, чем традиционно считалось. Археологи обнаружили в Южной Африке новые ископаемые останки гомининов, которые свидетельствуют о том, что вид Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад.

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