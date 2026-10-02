217 лет никто не мог его прочитать: ИИ разгадал секретное письмо времен Наполеона

Наполеон I Бонапарт. Фото: Жак-Луи Давид

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Искусственный интеллект помог расшифровать секретное военное письмо 1809 года, написанное во времена Наполеона Бонапарта. Послание, которое оставалось непрочитанным более двух веков, содержало информацию о расположении французских и союзнических войск в Европе.

Как пишет Live Science, над шифром работал инженер по искусственному интеллекту и специалист компании SentinelOne, которая занимается кибербезопасностью, Картер Черч.

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Для расшифровки он использовал новую модель OpenAI GPT-6 Astra, которой дал лишь одну команду и изображение документа. Примерно через шесть часов модель смогла воспроизвести содержание письма.

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Что было в секретном письме

Послание 1809 года по поручению Наполеона направил его пасынок Эжен де Богарне, который был вице-королем Италии. Адресатом был маршал Огюст де Мармон, чьи войска находились на восточном побережье Адриатического моря вдали от основных французских сил.

В письме Мармону сообщалось о расположении других французских и союзнических армий. Из-за риска перехвата документа военная информация была зашифрована.

Для работы Черч располагал лишь опубликованным в 1969 году сканом письма низкого качества. Документ содержал около 1300 знаков, среди которых было 155 различных символов. Использованный код был гомофоническим: одна и та же распространенная буква могла обозначаться несколькими разными символами.

В ходе исследования ИИ также обнаружил неполную таблицу историка криптологии Даниэля Танта со значениями 33 символов. Ранее ее не связывали напрямую с этим письмом. Модель применила известные значения к шифру, а затем определила остальные символы и восстановила текст.

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В частности, в послании Мармона призывали не бояться возможного сопротивления после получения приказа о походе. В то же время историки отмечают, что расшифрованный документ не раскрыл принципиально новых фактов: его содержание в значительной степени совпадает с другой известной перепиской Наполеона.

Исследователь европейской истории из Королевского колледжа Лондона Майкл Роу назвал результат впечатляющим. По его словам, известный контекст документа позволяет проверить точность работы ИИ, а в дальнейшем подобный подход можно применять к историческим текстам, содержание которых до сих пор неизвестно.

Роу сравнил этот принцип с «Розеттским камнем»: «Если вы тестировали искусственный интеллект на этом письме, содержание которого вам почти точно известно, поскольку о нем упоминается в другом письме, искусственный интеллект выполняет свою работу и по сути воспроизводит то, что вы ожидаете увидеть. Затем, если вы используете точно такой же инструмент и методологию на чем-то, (содержание чего, — Ред.) что вам неизвестно, вы с большей вероятностью доверитесь результату».

Историк Зак Уайт из Университета Портсмута отметил, что в эпоху Наполеона шифры широко использовались для передачи военной и дипломатической информации из-за риска перехвата писем. Ученые предполагают, что ИИ в будущем может помочь с другими зашифрованными историческими документами, а также с текстами с неразборчивым почерком или недостаточно изученными системами письма.

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Напомним, ранее компьютерное моделирование показало, что конструкция 2800-летнего дворца Грат-Бе’ал-Гибри теоретически могла выдержать здание высотой до 16 этажей.

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