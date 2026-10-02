Цены на чеснок в Украине: сколько стоит овощ в октябре 2026 года

Чеснок

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В начале октября 2026 килограмм чеснока в украинских супермаркетах стоит примерно 130-170 грн. В то же время у оптовых продавцов и непосредственно у фермеров можно найти более дешевые предложения, особенно если речь идет о закупке крупных партий. Цена зависит от размера головок, качества, происхождения чеснока и объема закупки.

По данным мониторинга цен Минфина, по состоянию на 1 октября средняя розничная цена чеснока составляет 147,27 грн/кг.

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Сколько стоит чеснок в супермаркетах

Цены в крупных торговых сетях отличаются очень существенно. По данным «Минфина», в начале октября в Auchan килограмм чеснока стоит 133,80 грн, у Metro — 137,28 грн, а в Megamarket — 169 грн.

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Последняя доступная в этом мониторинге цена NOVUS составляет 149 грн/кг, однако она зафиксирована 29 сентября, поэтому ее следует рассматривать как ориентир на рубеже сентября и октября.

В других сетях цены находятся примерно в том же диапазоне. По состоянию на 1 октября импортный чеснок в АТБ продают от 129,89 грн/кг, а в Сильпо свежий чеснок стоит около 16,40 грн за 100 г, или примерно 164 грн/кг.

Таким образом, в супермаркетах в начале октября за килограмм обычного свежего чеснока придется заплатить примерно от 130 до 170 грн. При этом цена может варьироваться в зависимости от магазина, страны происхождения товара и формата продаж.

Как изменились цены на чеснок

По сравнению со средней ценой в сентябре чеснок в начале октября пока не подорожал.

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По данным Минфина, средняя цена чеснока в сентябре составляла 149,52 грн/кг, тогда как по состоянию на 1 октября показатель составляет 147,27 грн/кг.

Однако в течение сентября цены заметно колебались. В начале месяца средний показатель составил 145,25 грн/кг, 16–19 сентября он поднимался до 157,59 грн/кг, а 29 сентября снизился до 147,27 грн/кг.

Поэтому говорить о новой волне подорожания в октябре пока нет оснований. В начале месяца цены фактически остаются на уровне конца сентября.

Сколько стоит чеснок на оптовом рынке.

Если покупать чеснок оптом, цена может быть заметно ниже, чем в супермаркетах.

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По информации «Фактов ICTV», в Киеве в начале октября оптовые цены на молодой чеснок стартуют примерно от 70 грн/кг. В то же время, крупные головки могут стоить около 140 грн/кг. На цену оказывают влияние сорт, размер, качество и подготовка продукции к продаже.

На других оптовых рынках цены могут быть выше. К примеру, по данным информационно-аналитического центра ОРСП «Шувар», во Львове 1 октября минимальная цена отечественного чеснока составляет 130 грн/кг. Через сутки она не изменилась. На рынке на эту дату было представлено 12,1 тонн продукции.

Следовательно, единой «рыночной цены» на чеснок нет, в зависимости от региона качества товара и размера партии оптовые предложения могут существенно отличаться.

Сколько стоит чеснок у фермеров

Непосредственно у производителей чеснок также можно приобрести подешевле, однако такие предложения преимущественно рассчитаны не на обычного покупателя, а на оптовых заказчиков.

На аграрной торговой площадке Agro-Ukraine есть предложения товарного чеснока от 100 грн/кг при закупке тоннами.

Отдельные фермерские хозяйства предлагают продукцию по 95 грн/кг. По такой цене продают высушенный, откалиброванный и упакованный в сетки чеснок, предназначенный для реализации в свежем виде, переработки или хранения.

Поэтому напрямую сравнивать фермерские цены с ценами супермаркетов не совсем корректно. В магазине можно приобрести одну головку или несколько грамм овощей, тогда как самые выгодные предложения производителей предполагают закупку значительно большего объема.

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