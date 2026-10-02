Сантехники назвали девять привычных ошибок, которые могут вам дорого обойтись

Что нельзя делать с сантехникой / © pexels.com

Реклама

Некоторые привычные действия могут привести к протеканиям, повреждению труб и дорогостоящему ремонту. Эксперты по сантехнике назвали девять распространенных ошибок, которых лучше избегать.

Использовать агрессивные средства для прочистки труб

Когда вода в раковине начинает плохо стекать, первым решением часто становится химическое средство для прочистки труб. Однако регулярно пользоваться агрессивной химией не стоит.

Реклама

Совладелец сантехнической компании Эллисон Гаррисон объясняет, что сильные химические средства могут быть очень коррозионными и сокращать срок службы сантехники. Кроме того, быстрое устранение засора не всегда означает, что причина проблемы устранена.

Реклама

Если засор повторяется, лучше узнать его причину, а не постоянно заливать в трубы новую порцию химии.

Покупать дешевую сантехнику сомнительного качества

Экономия на кранах, смесителях и других сантехнических деталях может впоследствии обернуться дополнительными затратами.

По словам сантехника Аарона Адамса, у более дешевых изделий малоизвестных производителей чаще возникают протечки. Еще одна проблема — найти запчасти или получить помощь производителя после поломки бывает сложно.

Поэтому при покупке сантехники следует обращать внимание не только на цену, но и на качество изделия, гарантию и доступность запасных деталей.

Реклама

Слишком сильно затягивать краны и соединение

Кажется логичным: если соединение протекает, его нужно сильнее затянуть. На самом деле это одна из самых распространенных ошибок.

Причиной протечки может быть уплотнитель или прокладка. Чрезмерное усилие проблему не решит, зато может деформировать детали и даже повлечь за собой новую протечку.

Поэтому не следует затягивать сантехнические соединения с максимальной силой. Если после нормальной затяжки вода продолжает просачиваться, нужно найти истинную причину неисправности.

Постоянно использовать таблетки для бачка унитаза

Таблетки, которые кладут прямо в бачок, помогают поддерживать чистоту, но их постоянное использование может иметь нежелательные последствия.

Реклама

Некоторые средства постепенно влияют на уплотнители и прокладки внутри бачка. Когда они изнашиваются, вода может непрерывно проникать из бачка в чашу унитаза.

Если вы заметили, что унитаз постоянно набирает воду или непрерывно стекает, следует проверить внутренние детали бачка.

Использовать измельчитель пищевых отходов в качестве помойки

Этот совет прежде касается домов, где под кухонной раковиной установлен измельчитель пищевых отходов.

Его название может производить впечатление, что устройство способно переработать практически любые остатки пищи. На самом деле, это не так.

Специалисты советуют сначала очищать тарелки от больших остатков пищи в помойку. В измельчители должны попадать только небольшие частицы органических отходов.

Не обращать внимания на качество воды

Вода может содержать минералы и осадки, постепенно накапливающиеся внутри сантехнического оборудования.

В частности, отложения могут образовываться в водонагревателе, ухудшая его эффективность и потенциально сокращая срок эксплуатации. Осадок может также накапливаться в смесителях и других сантехнических приборах.

В регионах, где вода имеет повышенную жесткость или содержит много примесей, целесообразно подобрать соответствующую систему очистки воды с учетом ее фактического состава.

Сливать жир в раковину

Одна из самых распространенных причин засорения труб на кухне — неправильная утилизация жира.

Пока жир горячий, он остается редким, поэтому может казаться, что его безопасно вылить в раковину. Однако при охлаждении он затвердевает и оседает на стенках труб. Со временем к этому слою прилипают другие частицы и образуется плотное засорение.

Поэтому жир и масло после приготовления пищи лучше собирать в отдельную емкость, а после охлаждения утилизировать должным образом.

Не проверять сантехнику в незаметных местах

Протекание не всегда сразу образует лужу посреди кухни. Иногда вода месяцами незаметно пропитывается под раковиной или у водонагревателя.

Особенно легко упустить проблему, если шкафчик под мойкой заставлен бытовой химией, пакетами и другими вещами.

Поэтому следует время от времени осматривать трубы и соединения в местах, куда вы обычно не заглядываете. Влага, капли воды, пятна, плесень или необычный запах могут свидетельствовать о проблеме.

Игнорировать засор и протечку

Медленный сток воды или кран, из которого иногда капает вода, легко отложить «на потом». Однако сантехники советуют этого не делать.

Небольшое засорение может постепенно превратиться в серьезную пробку, а маленькое течение — нанести гораздо больший вред.

Особо насторожить имеет ситуация, когда проблема постоянно возвращается. Это может означать, что следует устранять не следствие, а первопричину неисправности.

Проще говоря, главное правило ухода за сантехникой — не ждать, пока небольшая проблема станет аварийной. Не сливайте жир в раковину, осторожно пользуйтесь чистящими средствами, следите за протеканиями и не игнорируйте первые признаки засорения.

FAQ

Что нельзя сливать в раковину?

Прежде всего, не стоит сливать в кухонную раковину жир и масло после приготовления пищи. После охлаждения жир затвердевает и оседает на внутренних стенках труб, что со временем может привести к серьезному засорению. Большие остатки пищи также лучше выбрасывать в помойку, а не отправлять в канализацию.

Как прочистить трубы, если вода плохо стекает?

Если вода начала стекать медленнее, сначала следует проверить ливень и сифон и удалить видимые загрязнения. Для несложного засорения можно воспользоваться вантузом. Не стоит бесконтрольно использовать агрессивные химические средства или смешивать разные очистители. Если вода не стекает, засор постоянно возвращается или проблема затрагивает несколько ливней одновременно, лучше обратиться в сантехнику.

Новости партнеров

Новости партнеров