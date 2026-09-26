На дне одного из самых глубоких озер Земли нашли потерянный город: что с ним произошло

Археологи нашли новую «Атлантиду» на дне гигантского озера / Иллюстративное изображение / © Фото из открытых источников

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На северо-западном берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане археологи обнаружили остатки средневекового города. Поселение оказалось под водой около 600 лет назад, а теперь его руины начали исследовать дайверы.

Об этом пишет Daily Galaxy. В ноябре 2025 года археологическая экспедиция подтвердила, что вблизи села Тору-Айгир на глубине всего от одного до четырех метров лежат остатки масштабного поселения.

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Это особенно интересная находка из-за расположения озера. Иссык-Куль имеет максимальную глубину около 668 метров и входит в число глубочайших озер мира. В то же время участок, где был найден город, расположен совсем близко к берегу и остается мелководным, поэтому археологи могут исследовать руины без сложного глубоководного оборудования.

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Город на Шелковом пути

Археологи исследовали четыре участка дна и обнаружили четкие следы человеческой деятельности. В одной из зон стояли сооружения из обожженного кирпича, а внутри одной из них сохранилось жернова , используемое для измельчения зерна. Это свидетельствует о том, что поселение было постоянным, а его жители занимались повседневным производством пищи.

Рядом обнаружили каменные стены, деревянные балки и остатки общественного сооружения. По характеру архитектуры она могла быть мечетью, медресе или баней. В другой части поселения археологи обнаружили большой мусульманский погребальный участок площадью около 5,7 гектара.

Поселение возникло гораздо раньше, чем датируется его затопление. Исследователи связывают его историю с Караханидским периодом, начавшимся в X веке . То есть город мог существовать на протяжении нескольких веков и являлся частью торговой сети Шелкового пути.

Что нашли под водой

Среди самых интересных находок — керамические изделия, в том числе большой кум , традиционная глиняная посуда для хранения воды и других продуктов. Археологи также обнаружили круглые и прямоугольные постройки из глиняного кирпича, которые, вероятно, принадлежали к разным этапам застройки города.

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В захоронениях обнаружили останки двух человек, похороненных в соответствии с мусульманской традицией — лицом в направлении Мекки. Именно погребения датируют примерно XIII-XIV веками , когда ислам активно распространялся в регионе.

Исследователи предполагают, что население города могло исповедовать разные религии. Ученые отмечают, что среди жителей могли быть последователи Тенгрианства, буддизма и несторианского христианства.

Как город оказался под водой

Точную дату гибели поселения еще предстоит установить. Для этого археологи взяли со дна озера образцы почвы, древесины и других органических материалов. Их будут исследовать с помощью дендрохронологии — метода, позволяющего определять время за годовыми кольцами деревьев — и радиоуглеродного анализа.

Одна из основных версий связывает гибель города с сильным землетрясением в начале XV века . Исследователь Национальной академии наук Кыргызской Республики Валерий Кольченко считает, что именно подземные толчки могли повлечь за собой погружение поселения под воду. Регион вокруг Иссык-Куля расположен в сейсмически активной зоне Тянь-Шаня, где сильные землетрясения не редкость.

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В то же время археологи допускают, что к моменту катастрофы часть города могла быть уже покинута. Поэтому пока рано говорить, что землетрясение стало причиной массовой гибели его жителей.

Потерянные города мира

Это не первый средневековый город, веками хранившийся под водой. В Китае под водами озера Цяньдао лежит 600-летний Ши-Чен, или «Город Льва» , сравниваемый с Атлантидой из-за исключительного состояния сохранения. Его улицы, ворота, каменные арки и резьба на фасадах остались почти невредимыми. Причиной затопления стало появление искусственного озера при строительстве гидроэлектростанции , а не природная катастрофа.

Другая история связана с городами Шелкового пути. В горах Узбекистана археологи с помощью лазерного сканирования с воздуха обнаружили остатки двух крупных средневековых городов . Их руины показали, как масштабными могли быть поселения в горных районах Центральной Азии, через которые проходили торговые маршруты.

А сама история о потерянных городах, которые природа скрыла на века, имеет немало реальных примеров. В пустыне Руб-эль-Хали исследователи обнаружили следы 5000-летнего поселения, которое называют «Атлантидой песков» . Его остатки оказались под несколькометровым слоем песка, а найти скрытые структуры помогла радарная технология, позволяющая исследовать территорию, не раскапывая ее.

Теперь археологи планируют продолжить исследование Иссык-Куля и установить подлинные масштабы затопленного города. Если подводные обследования охватят большую территорию, ученые смогут выяснить, каким было поселение в период расцвета и как оно изменилось, прежде чем исчезнуть под водой.

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