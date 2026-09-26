Парикмахеры назвали одиннадцать коротких стрижек, которые все захотят осенью 2026 года

Трендовые короткие стрижки на осень 2026 года / © pexels.com

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Собрали 11 коротких стрижек, на которые следует обратить внимание перед следующим походом к парикмахеру.

Если вы давно хотели коротко подстричься, осень 2026 года может стать отличным временем для перемен. В этом сезоне в моде естественная текстура, подвижные слои и стрижки, которые выглядят стильно даже без идеальной укладки.

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Особо актуальными остаются разные варианты боба, но конкуренцию им составляют пикси, бикси и короткие многослойные стрижки.

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Мягкая пикси

Мягкая пикси / © ТСН

Классическая пикси становится более мягкой. Вместо максимально коротких волос и четких линий осенью следует обратить внимание на вариант с удлиненными прядями и легкой текстурой.

Такая стрижка позволяет экспериментировать с укладкой: волосы можно сделать гладкими или, наоборот, придать им легкую небрежность и объем.

Французский боб

Французский боб / © ТСН

Французский боб — одна из тех стрижек, которые регулярно возвращаются в списки главных трендов. Обычно волосы заканчиваются примерно у подбородка, а образ часто дополняет челку.

Главное преимущество такой стрижки — ее характер. Она может иметь одинаково эффектный вид как на гладких, так и на немного волнистых волосах.

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Итальянский боб

Итальянский боб / © ТСН

Если французский вариант кажется слишком коротким, можно присмотреться к итальянскому бобу. Он более длинный, объемный и прекрасно подходит тем, кто хочет сменить прическу, но пока не готов к радикально короткой стрижке.

Особенно эффектен вид укладки с объемом и мягкими кончиками.

Бикси

Бикси / © ТСН

Одна из самых интересных коротких стрижек 2026 года — бикси. Ее название образовалось от bob и pixie, ведь она сочетает черты сразу двух популярных стрижек.

От пикси бикси получила легкость и многослойность, а от боба — более длинные пряди и возможность по-разному укладывать волосы.

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Этот вариант особенно стоит внимания тем, кто хочет попробовать короткую прическу, но не готов сразу делать очень короткую пикси.

Микси

Микси / © ТСН

Еще один гибридный вариант — микси, сочетающий элементы пикси и малета. Волосы остаются короче спереди и по бокам, но немного длиннее в затылочной части.

Это более смелый вариант, чем классический боб или пикси, поэтому он может понравиться ищущим необычную стрижку.

Удлиненный боб

Удлиненный боб / © ТСН

Не обязательно отрезать волосы к подбородку, чтобы попасть в тренд. Удлиненный боб, или лоб, тоже остается актуальным.

Длина примерно до ключиц делает его универсальным вариантом. Волосы все еще можно собирать, выпрямлять, завивать или носить с природной текстурой.

Боб с подкрученными кончиками

Боб с подкрученными кончиками / © ТСН

Тренды 1990-х и начала 2000-х продолжают воздействовать на современные прически. Один из примеров — короткий боб с кончиками, подкрученными наружу.

Такая укладка придает обычному бобу совсем другое настроение и позволяет обновить прическу даже без новой стрижки.

Текстурированный боб

Текстурированный боб / © ТСН

Идеально гладкие волосы — далеко не единственный способ носить боб. Осенью 2026 года особенно актуальна природная текстура.

Легкие волны, неравномерный объем и немного небрежная укладка делают классическую форму менее суровой. К тому же такой вариант хорошо вписывается в тренд на прически, которые не должны выглядеть слишком тщательно.

Короткий шег

Короткий шег / © ТСН

Многослойность остается одним из главных приёмов в модных стрижках. Шег с короткими слоями создает движение и помогает подчеркнуть естественную текстуру волос.

Особенно интересен вид он может выглядеть на волнистых волосах, когда пряди не лежат идеально ровно.

Кудрявая короткая стрижка

Кудрявая короткая стрижка / © ТСН

Обладательницам кудрявых волос также не нужно выпрямлять их ради короткой стрижки. Напротив, одна из тенденций сезона — подчеркивать естественные завитки.

Форму такой стрижки следует подбирать вместе с мастером с учетом типа локонов, густоты волос и того, насколько сильно они сокращаются после высыхания.

Боб выходного дня

Боб выходного дня / © ТСН

Один из самых интересных вариантов сезона получил название Weekend Bob — «боб выходного дня».

Его главная идея — расслабленная укладка. Волосы не должны выглядеть слишком идеально: легкая текстура и непринужденность как раз и создают нужный эффект.

Это еще одно доказательство того, что осенью 2026 года короткие стрижки становятся менее строгими и более естественными.

Какую короткую стрижку выбрать осенью 2026 года

При выборе стоит ориентироваться не только на понравившуюся вам фотографию прически. Значения имеют густота и структура волос, естественные волны или кудри, желаемая длина и количество времени, которое вы готовы тратить на ежедневную укладку.

Если не хочется сразу кардинально изменять длину, можно начать с удлиненного боба. Тем, кто готов к более заметным изменениям, стоит присмотреться к бикси или мягкой пикси, а любительницам текстурированных и немного небрежных причесок — к шегу.

FAQ

Какие короткие женские стрижки модны в 2026 году?

Среди трендовых коротких женских стрижек 2026 года — боб в разных вариациях, пикси, бикси, микси, короткий шег и текстурированные стрижки. Осенью особенно актуальными становятся мягкие слои, естественный объем и прически, не требующие идеально гладкой укладки.

Какая короткая стрижка не требует укладки?

Полностью без укладки обходится далеко не каждая короткая стрижка, однако проще всего ухаживать за прической, форма которой учитывает естественную структуру волос. Текстурированный боб, бикси или короткий шег могут потребовать минимальной укладки, если стрижка правильно подобрана к густоте, волнистости или вьющейся волосе.

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