Муж Наталки Денисенко признался в их ссоре и показал, как заглаживал свою вину

Наталка Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

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Муж украинской актрисы Наталки Денисенко — манекенщик Юрий Ярошенко — признался в их ссоре.

Подробностями супружеской жизни избранник артистки поделился в Instagram-stories. Манекенщик признался, что они с женой поссорились. В частности, причину ссоры возлюбленный знаменитости не раскрыл, но признался, что виновником в конфликте был именно он, поскольку говорит, что провинился. Свои ошибки муж Наталки Денисенко признает, поэтому сразу принялся заглаживать вину.

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Юрий Ярошенко побежал покупать цветы, чтобы извиниться перед женой. Избранник актрисы выбрал большой букет роз. Самое главное – цветы были любимого цвета Наталки Денисенко – белого.

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«Немножко провинился. Но слава Богу, сейчас все быстренько исправлю», — поделился Юрий Ярошенко.

Муж Наталки Денисенко

Наконец, Наталка Денисенко получила свои цветы. Знаменитость была очень рада и назвала Юрия Ярошенко лучшим мужем в мире. Так что, как отметил манекенщик, жена ему простила, а конфликт был исчерпан.

«Конфликт исчерпан», — подытожил манекенщик.

Наталка Денисенко

Напомним, недавно возле квартиры Наталки Денисенко в Киеве упали обломки ракеты. Артистка после пережитого заговорила о выезде из Украины.

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