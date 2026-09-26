Суд в Ярославе принял решение о предварительном заключении Игоря Н.М. / © Polsat News

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В Польше районный суд в городе Ярослав принял решение о применении временного ареста сроком на три месяца в отношении 31-летнего гражданина Украины Игоря М., который в четверг совершил кровавое нападение на территории местного аббатства.

Об этом сообщило издание Polsat News.

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Из-за тяжелого психического состояния подозреваемого мера пресечения она будет отбываться в условиях психиатрического стационара.

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Арест в больнице и состояние подозреваемого

По ходатайству прокуратуры суд согласился с необходимостью изоляции мужчины. Как сообщила представительница Окружной прокуратуры в Пшемысле Божена Хараш-Волошин, из-за состояния здоровья Игоря М. даже не доставляли в зал заседаний.

Эксперты-психиатры обнаружили у 31-летнего мужчины острые психотические расстройства, дезорганизацию мышления, сильное психомоторное возбуждение и отсутствие логического контакта. Его состояние не позволяет проводить следственные действия или допросы, отмечает издание RMF24.pl.

В прокуратуре подчеркивают: текущее заключение врачей касается только его нынешнего состояния и не определяет его вменяемость непосредственно во время совершения преступления — это будет устанавливать отдельная экспертиза. Также следователи ожидают результаты анализов крови относительно наличия наркотиков или психотропов.

Новая деталь в деле: как нападавший оказался в Ярославе

В ходе расследования появилась новая деталь о том, как именно 31-летний украинец попал в монастырь.

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Выяснилось, что перед атакой Игорь М. ехал из Германии по транзиту через Польшу и намеревался вернуться в Украину. Однако при попытке пересечения границы в Корчевой польские пограничники его не пропустили, поскольку его автомобиль не имел действующего страхового полиса.

После этого транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку к Ярославу, куда попал и сам мужчина, где впоследствии и устроил резню.

Официальные обвинения и последствия нападения

В результате нападения с использованием ножа пострадали пять человек. Один из тяжелейших раненых священников скончался в больнице, еще четыре человека получили ранения.

Прокуратура подготовила для Игоря М. подозрение по трем статьям:

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умышленное убийство;

покушение на убийство;

нанесение тяжких телесных повреждений.

На вопрос журналистов о том, был ли Игорь М. участником боевых действий на фронте в Украине, в прокуратуре ответили, что пока такой информации нет, и этот вопрос на данном этапе второстепенен для установления обстоятельств преступления.

Что известно о трагедии

В польском городе Ярослав в Подкарпатском воеводстве 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей в монастыре. Ранения получили пять человек, один из пострадавших умер. Нападение произошло 24 сентября около 9:30 по местному времени на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Трое раненых мужчин были священниками.

Полиция задержала нападавшего и изъяла нож. По данным правоохранителей, он ранил четырех мужчин и женщину. Всех пострадавших доставили в больницу. Полиция устанавливает мотивы нападавшего.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смертельное нападение в монастыре в польском Ярославе, где погиб священник и ранены люди.

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