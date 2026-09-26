Вечер в клубе обошелся в почти $11тыс.: туристка предупредила об ошибке, которой легко допустить

Туристка на Бали случайно потратила более 10 тысяч долларов / © www.flickr.com/neomezz

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Отдых на Бали обернулся для австралийки Хейли Дэвис неожиданными расходами. Женщина была уверена, что заплатила за VIP-место в ночном клубе около 1650 долларов, однако лишь через несколько дней выяснила: с её карты списали 10 650 долларов.

Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Хейли отдыхала на Бали вместе со своей лучшей подругой и семьёй. На Новый год к ним присоединились друзья, а поскольку билеты на многие популярные праздничные мероприятия уже были раскуплены, компания решила провести вечер в Atlas Super Club в Куте, где должен был выступить американский рэпер Swae Lee.

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Австралийка забронировала для компании роскошное место недалеко от сцены с собственным бассейном. Она была уверена, что бронирование стоит 1650 долларов. Сумма показалась друзьям немалой, однако они согласились заплатить за VIP-отдых в новогоднюю ночь.

Проблемы возникли ещё на этапе оплаты. Сначала Хейли пыталась расплатиться кредитной картой через сайт клуба, но транзакция не прошла. Она перевела деньги другу, чтобы тот воспользовался другой картой, однако система сообщила о недостатке средств. В конце концов австралийка позвонила в клуб и оплатила бронирование по телефону.

Уже во время вечеринки компания заказывала алкогольные напитки, кальян, бургеры, картошку фри и устрицы. По словам Хейли, персонал приносил заказы прямо к их столику на серебряных подносах.

Даже в конце вечера друзья так и не поняли, сколько на самом деле заплатили. Официантка пыталась объяснить Хейли, что на их счете осталась значительная неиспользованная сумма. Из-за языкового барьера австралийка не поняла её и предложила оставить деньги в качестве чаевых.

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Сотрудники клуба также передали компании бутылки алкоголя на вынос. Часть из них друзья по дороге раздали другим людям. Только когда одна женщина сказала Хейли, что одна из бутылок текилы стоит около 600 долларов, та начала подозревать, что с расчётами что-то не так.

Она окончательно осознала масштабы ошибки лишь через три дня. Хейли хотела потратить примерно 20 долларов в McDonald’s, но её карту отклонили. Сначала женщина решила, что её банковские данные могли быть скомпрометированы.

Проверив счет, она заметила списание в размере 10 650 долларов за посещение клуба. Оказалось, что VIP-место стоило более чем в шесть раз дороже, чем она предполагала. В то же время около 7000 долларов из внесенной суммы компания даже не потратила, а Хейли фактически предложила оставить эти деньги заведению.

Впоследствии друзья вернули австралийке свою долю расходов. Однако, по её словам, за несколько недель ожидания на кредитной карте дополнительно накопилось около 700 долларов процентов.

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Хейли признала, что такой ситуации можно было избежать. Её история при этом вызвала активное обсуждение в соцсетях: пользователи удивлялись, почему компания не проверила курс валют и не заметила разницы в сумме ещё во время оплаты.

Напомним, в США женщина вышла на обеденный перерыв, а вернулась с 2 миллионами долларов. Ранее мы сообщали, как ей это удалось.

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