Обычный фурункул едва не стал роковым: инфлюенсер лишилась зрения и слуха

Выдавила фурункул и оказалась на операционном столе. Фото: @thechristycollins/Instagram

Реклама

28-летняя инфлюенсер Кристи Коллинз перенесла сепсис после того, как выдавила фурункул в зоне бикини, приняв его за обычный вросший волос. Её состояние стремительно ухудшилось: женщина временно теряла зрение и слух, не могла ходить, а впоследствии нуждалась в срочном хирургическом вмешательстве.

О пережитом Коллинз рассказала в эфире британской программы «Good Morning Britain», сообщает издание LADBible.

Реклама

По словам инфлюенсера, сначала на коже появилось небольшое образование, которому она не придала особого значения. На следующее утро во время душа фурункул начал выделять содержимое, и Коллинз решила его выдавить. После этого она заклеила поражённое место пластырем и уехала с друзьями в Лондон.

Реклама

Вскоре самочувствие женщины резко ухудшилось. Она начала терять зрение и слух, почувствовала сильную слабость и была вынуждена сесть. Сначала Коллинз решила, что причиной стала сильная августовская жара, однако в течение следующих дней симптомы только усиливались.

Во вторник инфлюенсер обратилась к врачам и начала принимать назначенные антибиотики. Однако лечение не дало ожидаемого эффекта. Дело дошло до того, что женщина едва не потеряла сознание во время обычных домашних дел, а из-за сильной боли уже не могла нормально ходить.

В четверг друг убедил Коллинз обратиться в отделение неотложной помощи. Там медики сразу же приступили к её лечению. По словам женщины, в пик воспаления образование увеличилось примерно до размера iPhone 16 Pro Max.

В конце концов Коллинз потребовалась операция. Врачи предупредили её, что отсрочка ещё на один день могла бы привести к фатальным последствиям. Сейчас женщина продолжает восстанавливаться и из-за последствий болезни нуждается в помощи даже в повседневных делах.

Реклама

Медицинский эксперт программы доктор Амир Хан пояснил, что сепсис может развиться в результате различных инфекций, хотя случаи, когда его причиной становится инфицированный или воспаленный волосяной фолликул, встречаются редко.

По его словам, во время бритья на коже могут появляться незаметные микропорезы. Из-за поврежденного защитного барьера бактерии, которые обычно обитают на поверхности кожи, в частности стафилококк, способны проникнуть внутрь и вызвать инфекцию и образование крупного абсцесса.

Врач подчеркнул, что абсцесс такого типа, который возник у Коллинза, требует хирургического лечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании 44-летняя Лоис Киндер получила тяжелое повреждение мозга в результате острой печеночной недостаточности. До ухудшения состояния женщина около года принимала жевательные добавки с ашвагандой

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров