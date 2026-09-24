Женщине устроили похороны в нестандартном гробу: из чего он сделан (фото)

Гроб из грибов

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В Австралии зафиксирован первый случай захоронения человека в экологическом гробу из грибов и конопли. Эта инновация призвана уменьшить ущерб окружающей среде и ускорить естественное разложение тела.

Об этом пишет The Guardian.

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Кэролин, фамилию которой решили не разглашать из соображений конфиденциальности, похоронили на кладбище Спрингвуд в Голубых горах. Женщине было через 70 лет.

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Ее похоронили в гробу, изготовленном нидерландской компанией Loop Biotech. Конструкцию создали из мицелия — разветвленной корневидной сети грибов — в сочетании с волокнами конопли.

Гроб формируют в специальной форме в помещении с контролируемым климатом. На его выращивание уходит около недели. После погребения конструкция примерно через 45 дней становится частью грунта. Процесс напоминает компостирование: и гроб, и тело постепенно разлагаются естественным путем, превращаясь в питательную почву. Это происходит значительно быстрее, чем в случае с традиционным деревянным гробом, который может разлагаться до 50 лет.

Муж Кэролин, Дональд, отметил, что решение использовать грибной гроб соответствовало жизненным принципам его жены — помогать людям и вносить свой вклад в мир.

«Она всегда была готова помочь другим. Мне кажется, очень правильно, что даже после смерти она может продолжать делать что-то для других, в то же время возвращая что-нибудь природе», — сказал он.

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Основатель Loop Biotech Боб Хендрикс в Сиднее

Кэролин стала первым человеком в Австралии, который был похоронен в гробу такого типа. В то же время основатель Loop Biotech Боб Хендрикс рассказал, что в Европе и США уже состоялись тысячи подобных захоронений.

«Пять лет назад, когда я начинал, из Австралии было много интереса. Тогда было немного сложнее доставлять [гробы] за границу», — сказал Хендрикс.

Он надеется, что использование грибных гробов в Австралии поможет сделать погребальную сферу более дружественной к окружающей среде. Каждый такой гроб весит около 30 кг, а его преимуществом является значительно более короткий срок разложения.

Гроб из грибов

«Речь идет о том, чтобы возвращать что-то природе: у нас есть выращиваемый гриб, а потом он растворяется в природе, но настоящая польза заключается в том, что… он обогащает почву», — пояснил основатель Loop Biotech.

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По его словам, после смерти человеческое тело должно возвращаться в естественный цикл так же, как это происходит с животными в дикой природе.

«Тело просто должно вернуться к природе и позволить природе делать то, что она лучше делала всегда. Если кенгуру умирает в лесу, он просто становится частью жизненного цикла», — сказал Хендрикс.

Гроб из грибов

Культурная антрополог из Мельбурнского университета доктор Анна Гулд отмечает, что интерес к альтернативным и экологическим способам захоронения в последнее время растет.

«Возможно, по мере того, как люди становятся менее религиозными, важнее становятся другие ценности или объединения в сообществе, и одним из таких явлений, которое мы наблюдаем, является эко-отход к смерти. Эта идея о том, что после смерти, возможно, ты не попадаешь на небеса, а возвращаешься на землю, становится все более популярным представлением о смерти и прощании с умершими», — рассказала Гулд.

Издание обратило внимание, что около 70% жителей Австралии выбирают кремацию. В то же время этот способ захоронения оказывает заметное влияние на окружающую среду: по оценкам, стандартная кремация влечет за собой выбросы, эквивалентные примерно 125 кг углекислого газа.

В то же время австралийцам доступны и другие способы захоронения. Среди них щелочной гидролиз, который по принципу похож на кремацию, однако вместо высокой температуры использует воду. Также распространяются природные захоронения без бальзамирования и неглубокие захоронения.

Анализ PlanetMark показал, что при природном захоронении может использоваться картонный гроб с веревочными ручками, а связанные с таким захоронением выбросы составляют менее 10 кг в эквиваленте углекислого газа.

Гулд связывает рост интереса к планированию захоронений с увеличением продолжительности жизни австралийцев. По ее словам, все больше людей умирают после длительных заболеваний, поэтому у них больше времени на размышления о собственных пожеланиях по завершению жизни и прощанию с родными.

«Возможно, они уже видели или организовывали похороны своих родителей, и все прошло не очень хорошо. И сейчас они решают, что желают сделать все по другому. Поэтому мы наблюдаем огромный рост интереса к планированию похорон», — сказала культурная антрополог.

Нестандартные захоронения в странах мира

Напомним, в Великобритании мужчину похоронили в гробу в форме батончика Snickers. Он в шутку написал в завещании, что хочет такой гроб. После смерти мужчины семья выполнила пожелание: гроб сделали похожим на наполовину развернутый Snickers, а со стороны написали «I’m nuts!».

Ганского фитнес-тренера похоронили в гробу в форме гантели. Гроб был сделан как настоящий спортивный снаряд — с ручкой и дисками. Это часть ганской традиции так называемых «фантазийных гробов», отражающих профессию или увлечение умершего. В Гане производят гробы в форме рыбы, чайника, ананаса, краба и других предметов.

В Австралии людей хоронят стоя. На специальном кладбище Kurweeton Cemetery умерших размещают вертикально — тело опускают в узкую могилу ногами вниз.

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