Любителя сладостей похоронили в гробу в стиле Snickers – фото

Мужчину похоронили в гробу в стиле Snickers / © SWNS

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В Великобритании родные исполнили предсмертное желание любителя сладостей, пошутившего, что хотел бы гроб в стиле Snickers. Его похоронили в коробке, сделанной по образцу культовых сладостей.

Об этом сообщает New York Post.

Пол Брум, работавший помощником по уходу в доме для взрослых с умственными недостатками, часто намекал на идею, чем удивил друзей и семью.

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«Брум был известен своей сообразительностью и озорным чувством юмора», — рассказали близкие покойного.

Пол Брум / © SWNS

Его родные отвергали просьбу, пока Пол не умер, и они не увидели, что он написал об этом в своем завещании. Поэтому они решили исполнить последнее желание Брума, что, по их мнению, было идеальным способом почтить память шутника.

Убитые горем родственники похоронили покойного в гробу, который был похож на частично развернутый батончик Snickers.

Мужчину похоронили в гробу в стиле Snickers / © SWNS

На нем даже была написана фраза «I’m nuts!» («Я сумасшедший!») в знак уважения к чудаковатому чувству юмора британца. Также там был логотип футбольного клуба «Кристалл Пелас», поскольку Брум, происходивший из южного Лондона, был преданным поклонником этого ФК.

Мужчину похоронили в гробу в стиле Snickers / © SWNS

Во время похорон процессия прошла мимо любимого кафе Пола в Богнор-Регисе, где друзья в специальных футболках аплодировали, провожая его в последний путь в гробу, украшенном конфетами.

«Семья получила лишь положительные отзывы от присутствовавших на похоронах, многие комментировали, что благодаря личным штрихам служба стала настоящим праздником жизни Пола», — сказал Али Легго, организатор похорон в FA Holland Funeralcare в Чичестере. «Для нас было привилегией помочь его семье претворить в жизнь его последнюю волю».

Напомним, после похорон мужчины родственники зашли в его дом и обнаружили жуткую находку.