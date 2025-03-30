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Любителя сладостей похоронили в гробу в стиле Snickers – фото
Несмотря на то, что семья была удивлена предсмертным желанием, она его исполнила.
В Великобритании родные исполнили предсмертное желание любителя сладостей, пошутившего, что хотел бы гроб в стиле Snickers. Его похоронили в коробке, сделанной по образцу культовых сладостей.
Об этом сообщает New York Post.
Пол Брум, работавший помощником по уходу в доме для взрослых с умственными недостатками, часто намекал на идею, чем удивил друзей и семью.
«Брум был известен своей сообразительностью и озорным чувством юмора», — рассказали близкие покойного.
Его родные отвергали просьбу, пока Пол не умер, и они не увидели, что он написал об этом в своем завещании. Поэтому они решили исполнить последнее желание Брума, что, по их мнению, было идеальным способом почтить память шутника.
Убитые горем родственники похоронили покойного в гробу, который был похож на частично развернутый батончик Snickers.
На нем даже была написана фраза «I’m nuts!» («Я сумасшедший!») в знак уважения к чудаковатому чувству юмора британца. Также там был логотип футбольного клуба «Кристалл Пелас», поскольку Брум, происходивший из южного Лондона, был преданным поклонником этого ФК.
Во время похорон процессия прошла мимо любимого кафе Пола в Богнор-Регисе, где друзья в специальных футболках аплодировали, провожая его в последний путь в гробу, украшенном конфетами.
«Семья получила лишь положительные отзывы от присутствовавших на похоронах, многие комментировали, что благодаря личным штрихам служба стала настоящим праздником жизни Пола», — сказал Али Легго, организатор похорон в FA Holland Funeralcare в Чичестере. «Для нас было привилегией помочь его семье претворить в жизнь его последнюю волю».
Напомним, после похорон мужчины родственники зашли в его дом и обнаружили жуткую находку.