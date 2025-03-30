Стала известна причина, почему заблокирован Telegram-канал "Джокер"

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В воскресенье, 30 марта, Telegram-канал «Джокер» был заблокирован из-за подозрений в распространении личной информации без разрешения.

Об этом говорится в причинах блокировки канала, сообщает Детектор Медиа.

«Джокер» — анонимный канал, ассоциируемый с Романом Кравцем из «Слуги народа», имел контакты с Офисом Президента, что подтверждено журналистским расследованием.

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Что известно

В июне 2024 года Общественное сообщило , что Роман Кравец является владельцем Telegram-канала «Джокер», неоднократно критиковавшего выезд за границу во время войны. После начала полномасштабного вторжения России Кравец пять раз уезжал за границу. В июле 2024 года он был признан непригодным к военной службе, что также совпало с его отсутствием в Украине. Портной отрицал свою причастность к каналу, заявив, что продал его за криптовалюту и не знает новых владельцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники начали использовать искусственный интеллект для излома Telegram-аккаунтов , используя фишинговые атаки. Преступники маскируются под службу поддержки или знакомых, отправляя поддельные сообщения, чтобы обман получить доступ к личной информации пользователей.