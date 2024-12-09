Использует ли Зеленский Telegram на личном телефоне: в NYT выяснили

По словам журналистов, у президента Зеленского нет Telegram на личном телефоне, по меньшей мере, с 2022 года.

На личном телефоне президента Украины Владимира Зеленского нет мессенджера Telegram.

Об этом сообщает The New York Times.

По соображениям безопасности Владимир Зеленский, регулярно размещающий новости о войне для своих более 700 000 подписчиков в Telegram, не пользуется приложением на своем личном телефоне, сообщил украинский чиновник по кибербезопасности.

По информации издания, двое знающих людей рассказали, что в докладе разведки Зеленского предупредили о риске российского влияния в мессенджере, но отметили, что полного запрета программы эта угроза не требует.

В начале этого года Украина обратилась к Apple, чтобы там заставили Telegram удалить некоторые фейковые аккаунты, управляемые из России. До апреля Telegram удалил эти аккаунты, но затем заблокировал украинские чат-боты, позволявшие гражданам делиться информацией о передвижении российских войск.

Украинские чиновники восприняли этот шаг как едва завуалированное предупреждение: слишком сильное давление на компанию может стоить. "Это было негласно, но это была угроза", – сказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"У меня есть родственники на оккупированных территориях, и единственный способ связаться с ними — это Telegram", — сказал Максим Яли, аналитик Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По его словам, украинцы, посещающие друзей или родственников в России, должны передать свои телефоны в аэропорту сотрудникам ФСБ, которые с помощью специализированного программного обеспечения проверяют их приложение Telegram, включая удаленные материалы, на наличие проукраинского контента.

В то же время нардеп Юрчишин заявил, что власти работают над законодательством, которое позволит предупреждать пользователей мессенджера о возможной ложности информации или анонимности администраторов Telegram-каналов.

В то же время, Юрчишин признает, что взять на себя ответственность за полный запрет мессенджера не захочет ни один политик.

Ранее сообщалось, что в Telegram распространяются вредоносные программы от якобы техподдержки "Резерв+".

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