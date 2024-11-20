Еще один украинский вуз отказался от Telegram: какой именно

Все чаще в Украине ограничивается использование мессенджера.

В Киево-Могилянской академии отказались от Telegram. Соответствующий указ подписал ректор.

Об этом сообщил Ярослав Ажнюк в Facebook.

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Президент НаУКМА Сергей Квит подписал приказ, согласно которому с 2025 года академия прекратит деятельность всех телеграмм-каналов и ботов, связанных с учебным заведением, его подразделениями и студенческим самоуправлением. Об этом сообщил Ярослав Ажнюк в Facebook.

Кроме того, до 1 января 2025 года должен быть ограничен доступ к Telegram с учетом имеющейся инфраструктуры доступа в интернет на территории НаУКМА. Речь идет о корпусах, общежитиях и т.д.

Сотрудникам НаУКМА для коммуникации рекомендуется использовать ресурсы DistEdu, корпоративной среды Office 365 (Outlook, MS Teams), WhatsApp, Signal.

В конце концов, останется возможность использования Telegram как источника информации исключительно для проведения научных исследований с учетом всех имеющихся рекомендаций и ограничений.

Напомним, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 11 ноября будет запрещено использование мессенджера Telegram для служебных целей. Также запрет затронул Национальный авиационный университет.

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