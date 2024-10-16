В Telegram распространяются вредоносные программы от якобы техподдержки "Резерв+"

Украинцев призвали воздержаться от взаимодействия с аккаунтом в Telegram @reserveplusbot и загрузки из него любых файлов.

Правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию о распространении вредоносных программ через Telegram якобы от технической поддержки "Резерв+". Вредоносное програмное обеспечение похищает файлы.

Об этом сообщили в Госспецсвязи Украины.

Команда CERT-UA получила информацию о распространении через аккаунт @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом RESERVPLUS.zip.

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Отмечается, что архив содержит вредоносное программное обеспечение MEDUZASTEALER, которое производит похищение файлов.

Учетная запись @reserveplusbot создана под видом телеграм-бота, имитирующего техподдержку приложения "Резерв+". Такая учетная запись в мае действительно была указана как один из контактов поддержки приложения.

Детали инцидента выясняются. Команда CERT-UA приняла меры по минимизации угрозы.

"Обращаем внимание, что ссылки на контакт в мессенджере Телеграм, которые были опубликованы ранее, в частности на официальных страницах государственных органов, ведут на злоумышленную учетную запись. Поэтому просим воздержаться от взаимодействия с учетной записью Телеграм @reserveplusbot и загрузки из нее любых файлов", – говорится в заявлении.

В Госспецсвязи также призвали безотлагательно обращаться в CERT-UA, в случае подозрения, что вы могли стать жертвой атаки.

К слову, в августе Минобороны анонсировало, что планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК, чтобы предоставлять все услуги через приложение.

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