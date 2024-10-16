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В РФ "легли" сайты МВД

В РФ "легли" сайты МВД

В России произошел сбой в работе сайтов / Фото: Unsplash

Продолжается расследование инцидента.

Сайты МВД России не работают по независимым от ведомства причинам — якобы из-за обрыва линии связи.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что сайты МВД – федерального, московского и подмосковного, а также ГИБДД – не работают уже несколько часов.

Нормализовать работу российских сайтов удалось всего за несколько часов.

Ранее в Минюсте США заявили, что TikTok представляет серьезную угрозу нацбезопасности страны.

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