В РФ "легли" сайты МВД

Продолжается расследование инцидента.
Сайты МВД России не работают по независимым от ведомства причинам — якобы из-за обрыва линии связи.
Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что сайты МВД – федерального, московского и подмосковного, а также ГИБДД – не работают уже несколько часов.
Нормализовать работу российских сайтов удалось всего за несколько часов.
Ранее в Минюсте США заявили, что TikTok представляет серьезную угрозу нацбезопасности страны.
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