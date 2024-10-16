У РФ "лягли" сайти МВС

Триває розслідування інциденту.
Сайти МВС Росії не працюють через незалежні від відомства причини - начебто через обрив лінії зв'язку.
Про це повідомила офіційний представник міністерства Ірина Волк.
Раніше повідомлялося, що сайти МВС – федерального, московського та підмосковного, а також ДІБДР – не працюють уже кілька годин.
Нормалізувати роботу російських сайтів вдалося лише за кілька годин.
Раніше у Мінʼюсті США заявили, що TikTok становить серйозну загрозу нацбезпеці країни.
Читайте також:
- Заборона TikTok у США: Байден підписав закон
- Голова комітету зі свободи слова відповів, чи заблокують в Україні TikTok
- Коли в Україні посилять контроль за соцмережами: Центр протидії дезінформації дав відповідь