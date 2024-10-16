У РФ "лягли" сайти МВС

Сайти МВС Росії не працюють через незалежні від відомства причини - начебто через обрив лінії зв'язку.

Про це повідомила офіційний представник міністерства Ірина Волк.

Раніше повідомлялося, що сайти МВС – федерального, московського та підмосковного, а також ДІБДР – не працюють уже кілька годин.

Нормалізувати роботу російських сайтів вдалося лише за кілька годин.

Також читайте Не працює TikTok: як перезапустити

Раніше у Мінʼюсті США заявили, що TikTok становить серйозну загрозу нацбезпеці країни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.