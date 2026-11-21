Гарбузовий пиріг. / © pexels.com

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Гарбуз — чудова основа не лише для супів і каш, а й для домашніх десертів. Завдяки природній солодкості і ніжній текстурі він робить випічку м’якою, соковитою й апетитною. Якщо додати корицю, ваніль або мускатний горіх, оселя наповниться особливим ароматом.

ТСН.ua підготував три прості рецепти солодкої випічки з гарбуза, які легко приготувати вдома.

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Гарбузовий пиріг із корицею

Інгредієнти:

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300 г гарбузового пюре

200 г борошна

150 г цукру

2 яйця

100 мл рослинної олії

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

ванільний цукор

Приготування:

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматочками й запечіть у духовці до м’якості. Потім перебийте блендером до однорідного пюре і охолодіть. Яйця збийте із цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси. Додайте олію і гарбузове пюре, добре перемішайте. Окремо змішайте борошно, розпушувач, корицю та сіль. Поступово введіть сухі інгредієнти до рідкої суміші. Перелийте тісто до форми, застелену пергаментом. Випікайте за температури 180°C 40–45 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

Гарбузові кекси з родзинками

Інгредієнти:

250 г гарбузового пюре

250 г борошна

120 г цукру

2 яйця

100 мл рослинної олії

100 г родзинок

1 ч. л. розпушувача

½ ч. л. кориці

дрібка солі

ванільний цукор

Приготування:

Очистіть гарбуз і наріжте м’якоть невеликими скибочками. Запікайте в духовці, доки вона не стане м’якою. Готовий гарбуз подрібніть блендером до ніжної консистенції. Родзинки промийте, залийте теплою водою на 10 хв, а потім обсушіть. Яйця збийте із цукром і ванільним цукром. Додайте олію та гарбузове пюре, перемішайте. Борошно з’єднайте з розпушувачем, корицею та сіллю. Всипте сухі інгредієнти до гарбузової суміші й перемішайте до однорідності. Додайте родзинки. Розкладіть тісто у формочки для кексів, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Випікайте за температури 180°C протягом 20–25 хв.

3. Гарбузове печиво з корицею

Інгредієнти:

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200 г гарбузового пюре

300 г борошна

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

дрібка солі

ванільний цукор

Приготування:

Гарбуз очистіть, м’якоть поріжте на невеликі кубики. Викладіть на деко та запікайте до готовності. Коли шматочки стануть м’якими, перетворіть їх на пюре за допомогою блендера. М’яке вершкове масло розітріть із цукром і ванільним цукром. Додайте яйце та гарбузове пюре, перемішайте до однорідності. Борошно змішайте з розпушувачем, корицею та сіллю. Поступово додайте до масляно-гарбузової суміші. Замісіть м’яке тісто. Якщо воно надто липке, додайте ще трохи борошна. Поставте тісто до холодильника на 20–30 хв. Деко застеліть пергаментом. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи печиво та залишаючи між ним відстань. Випікайте за температури 180°C приблизно 12–15 хв.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами гарбузової каші. Страва виходить ніжною, ситною, має приємний солодкуватий смак і чудово підходить для сніданку або легкої вечері.

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