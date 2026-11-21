Тыквенный пирог. / © pexels.com

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Тыква — отличная основа не только для супов и каш, но и для домашних десертов. Благодаря природной сладости и нежной текстуре он делает выпечку мягкой, сочной и аппетитной. Если добавить корицу, ваниль или мускатный орех, дом наполнится особым ароматом.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта сладкой выпечки из тыквы, которые легко приготовить дома.

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Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

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300 г тыквенного пюре

200 г муки

150 г сахара

2 яйца

100 мл растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

ванильный сахар

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и запеките в духовке до мягкости. Затем перебейте блендером до однородного пюре и охладите. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышной массы. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, хорошо перемешайте. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C 40–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Тыквенные кексы с изюмом

Ингредиенты:

250 г тыквенного пюре

250 г муки

120 г сахара

2 яйца

100 мл растительного масла

100 г изюма

1 ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. корицы

щепотка соли

ванильный сахар

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Запекайте в духовке, пока она не станет мягкой. Готовую тыкву измельчите блендером до нежной консистенции. Изюм промойте, залейте теплой водой на 10 мин, затем обсушите. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем, корицей и солью. Всыпьте сухие ингредиенты в тыквенную смесь и перемешайте до однородности. Добавьте изюм. Разложите тесто в формочки для кексов, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20–25 мин.

3. Тыквенное печенье с корицей

Ингредиенты:

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200 г тыквенного пюре

300 г муки

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

щепотка соли

ванильный сахар

Приготовление:

Тыкву очистите, мякоть порежьте на небольшие кубики. Выложите на противень и запекайте до готовности. Когда кусочки станут мягкими, превратите их в пюре с помощью блендера. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйцо и пюре из тыквы, перемешайте до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем, корицей и солью. Постепенно добавьте к масляно-тыквенной смеси. Замесите мягкое тесто. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки. Поставьте тесто в холодильник на 20–30 мин. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, формируя печенье и оставляя между ним расстояние. Выпекайте при температуре 180°C примерно 12–15 мин.

Напомним, мы делились рецептами тыквенной каши. Блюдо получается нежным, сытным, имеет приятный сладковатый вкус и отлично подходит для завтрака или легкого ужина.

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