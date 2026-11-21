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Надоела каша? : три простых рецепта выпечки из тыквы
Тыква — один из лучших продуктов для осенней выпечки. Его нежная мякоть придает десертам особую текстуру, природную сладость и аппетитный золотистый цвет.
Тыква — отличная основа не только для супов и каш, но и для домашних десертов. Благодаря природной сладости и нежной текстуре он делает выпечку мягкой, сочной и аппетитной. Если добавить корицу, ваниль или мускатный орех, дом наполнится особым ароматом.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта сладкой выпечки из тыквы, которые легко приготовить дома.
Тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты:
300 г тыквенного пюре
200 г муки
150 г сахара
2 яйца
100 мл растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. корицы
ванильный сахар
Приготовление:
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и запеките в духовке до мягкости. Затем перебейте блендером до однородного пюре и охладите.
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышной массы. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, хорошо перемешайте.
Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь.
Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C 40–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Тыквенные кексы с изюмом
Ингредиенты:
250 г тыквенного пюре
250 г муки
120 г сахара
2 яйца
100 мл растительного масла
100 г изюма
1 ч. л. разрыхлителя
½ ч. л. корицы
щепотка соли
ванильный сахар
Приготовление:
Очистите тыкву и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Запекайте в духовке, пока она не станет мягкой. Готовую тыкву измельчите блендером до нежной консистенции.
Изюм промойте, залейте теплой водой на 10 мин, затем обсушите.
Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, перемешайте.
Муку соедините с разрыхлителем, корицей и солью. Всыпьте сухие ингредиенты в тыквенную смесь и перемешайте до однородности. Добавьте изюм.
Разложите тесто в формочки для кексов, заполняя их примерно на две трети.
Выпекайте при температуре 180°C в течение 20–25 мин.
3. Тыквенное печенье с корицей
Ингредиенты:
200 г тыквенного пюре
300 г муки
100 г сливочного масла
100 г сахара
1 яйцо
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. корицы
щепотка соли
ванильный сахар
Приготовление:
Тыкву очистите, мякоть порежьте на небольшие кубики. Выложите на противень и запекайте до готовности. Когда кусочки станут мягкими, превратите их в пюре с помощью блендера.
Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйцо и пюре из тыквы, перемешайте до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем, корицей и солью. Постепенно добавьте к масляно-тыквенной смеси.
Замесите мягкое тесто. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки. Поставьте тесто в холодильник на 20–30 мин.
Противень застелите пергаментом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, формируя печенье и оставляя между ним расстояние.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 12–15 мин.
Напомним, мы делились рецептами тыквенной каши. Блюдо получается нежным, сытным, имеет приятный сладковатый вкус и отлично подходит для завтрака или легкого ужина.