Коли в Україні посилять контроль за соцмережами: Центр протидії дезінформації дав відповідь

Рада національної безпеки та оборони та Служба безпеки України готують новий законопроєкт, який передбачатиме правила роботи соцмереж та посилення їх відповідальності за поширення російської пропаганди. У проєкті закону, зокрема, йтиметься про Telegram, YouTube і TikTok.

Про це пише УНІАН.

"Процес підготовки та написання законопроєкту займає багато часу. Ми працюємо разом з СБУ. Зараз напрацьовується певна нормативна база, після чого ми будемо збирати робочу групу з медіа, де їм також будемо пропонувати вносити свої пропозиції, як вони це бачать, оскільки без медіа немає сенсу робити якісь речі щодо медіа", – розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, що участь у процесі підготовки законопроєкту гравців медіаринку є необхідною.

За словами керівника ЦПД, проєкт зараз перебуває на етапі "звіряння годинників". "Тобто, якісь напрацювання є в нас, якісь в СБУ. Відповідно, далі говоримо з медіа, далі говоримо з Viber, Meta, з адміністрацією TikTok, тому що він стосуватиметься безпосередньо всіх учасників ринку", – пояснив Коваленко.

Він додав, що соцмережі повинні нести відповідальність за контент, який публікується на їх платформах.

"Ми не плануємо вписувати в цей законопроєкт якусь заборону. Це історія не про заборону. Це історія про правила, про їх дотримання. І певна відповідальність, наприклад буде вписана за розповсюдження дезінформації", – уточнив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко зауважив, що проєкт закону про роботу соцмереж навряд чи буде подано на розгляд Верховної Ради цього року, адже попереду ще багато підготовчої роботи.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон, згідно з яким у країні може бути заборонена китайська платформа TikTok.

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