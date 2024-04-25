Російські окупанти на Херсонщині розстріляли колаборантку Любов Тимчак.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, російські ЗМІ публікують новину, що жінка “трагічно загинула”. Проте насправді окупанти їй “віддячили” за підтримку.

“Спробуйте вгадати, як саме "трагічно загинула" на Херсонщині гауляйтер села Абрикосівка Любов Тимчак. Правильно її розстріляли "російські визволителі", яким вона пішла служити. Росія віддячила за підтримку”, - написав блогер.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Кринках на Херсонщині.

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