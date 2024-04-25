ЗСУ просунулися у Кринках на Херсонщині: деталі від ISW

Збройні сили України просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у цьому населеному пункті.

Про це повідомили аналітик Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках, Херсонська область, на лівому березі Дніпра на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 квітня", - йдеться у звіті.

Відеозапис із геолокацією за 24 квітня, показує, що українські війська незначно просунулися в північній частині Кринків. В ISW зауважують: це підтверджує, що Сили оборони все ще зберігають позиції в населеному пункті.

Разом з тим у звіті зауважують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в Работино на тлі позиційних боїв, що тривають 24 квітня, в західній частині Запорізької області.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 квітня, показує, що російські війська трохи просунулися в центральній частині Роботино. Позиційні бої тривали у Роботиному та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Нагадаємо, військовий оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко заявив, що на лівобережжі в Кринках Плацдарм ЗСУ зростає. Лівобережна Херсонщина - це зона відповідальності найчисельнішої групи військ окупантів в зоні БД - "Дніпро".

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