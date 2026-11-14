Від засмічення в трубі допоможе сода, оцет і сіль / © pixabay.com

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Прочистити каналізаційні труби від жиру за допомогою звичайної солі можна кількома перевіреними та простими способами. Сіль розм’якшує жирові відкладення та допомагає позбутися неприємного запаху.

Про це пише express.co.uk.

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Сіль має абразивні та антибактеріальні властивості, завдяки яким вона розчиняє жирові відкладення. У поєднанні з гарячою водою, содою або оцтом вона стає ще потужнішим засобом.

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Сама по собі сіль, у разі правильного використання може творити магію, особливо якщо труби не сильно забиті.

Як це зробити

Наповніть раковину дуже гарячою водою

Додайте 50 г солі на кожен літр води

Викрутіть пробку і дайте солоній воді стекти в каналізацію

А поєднання солі та оцту утворює хімічну реакцію, яка здатна усунути найстійкіші забруднення.

Розчиніть 120 г солі у 250 мл оцту

Вилийте суміш у каналізацію

Заткніть отвір і почекайте 30 хвилин

Промийте гарячою водою, змішаною з невеликою кількістю засобу для миття посуду

Залиште на кілька хвилин, потім знову промийте гарячою водою

Раніше ми писали про те, чи можна виливати окріп у раковину. Більше про це читайте у новині.

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