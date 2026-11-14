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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
109
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1 хв

Як прочистити засмічені труби без хімії — простий спосіб

Засмічені труби можуть зіпсувати настрій будь-кому, особливо якщо вода починає застоюватись у раковині чи ванні. Але перш ніж використовувати хімічні засоби, спробуйте простий та ефективний спосіб із сіллю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Від засмічення в трубі допоможе сода, оцет і сіль

Від засмічення в трубі допоможе сода, оцет і сіль / © pixabay.com

Прочистити каналізаційні труби від жиру за допомогою звичайної солі можна кількома перевіреними та простими способами. Сіль розм’якшує жирові відкладення та допомагає позбутися неприємного запаху.

Про це пише express.co.uk.

Сіль має абразивні та антибактеріальні властивості, завдяки яким вона розчиняє жирові відкладення. У поєднанні з гарячою водою, содою або оцтом вона стає ще потужнішим засобом.

Сама по собі сіль, у разі правильного використання може творити магію, особливо якщо труби не сильно забиті.

Як це зробити

  • Наповніть раковину дуже гарячою водою

  • Додайте 50 г солі на кожен літр води

  • Викрутіть пробку і дайте солоній воді стекти в каналізацію

А поєднання солі та оцту утворює хімічну реакцію, яка здатна усунути найстійкіші забруднення.

  • Розчиніть 120 г солі у 250 мл оцту

  • Вилийте суміш у каналізацію

  • Заткніть отвір і почекайте 30 хвилин

  • Промийте гарячою водою, змішаною з невеликою кількістю засобу для миття посуду

  • Залиште на кілька хвилин, потім знову промийте гарячою водою

Раніше ми писали про те, чи можна виливати окріп у раковину. Більше про це читайте у новині.

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