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До України йде довгоочікуване потепління: коли температура підвищиться до +20°

До України йде довгоочікуване потепління: коли температура підвищиться до +20°

кішка. / Фото: Pexels

В регіонах буде сонячно.

В Україні вже тривалий час утримується холодна та дощова погода. Втім, незабаром в регіонах очікується потепління. 

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, наприкінці тижня до України повернеться не тільки сонячна погода, а й 20-градусне тепло.

"Найближчими вихідними, в суботу-неділю, в Україні буде чудова погода, скрізь сонячно та +18...+23 градуси",  - потішила синоптик прогнозом.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що від середини тижня з України відступлять холоди і буде поступово повертатися тепло. На погоду впливатимуть атмосферні фронти.

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