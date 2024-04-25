На Сумщині пролунало 23 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади.

Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки дронами-камікадзе типу "FPV" та була під артобстрілом, загалом – 9 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів.

На Юнаківську громаду російський БпЛА квадрокоптерного типу здійснив скидання вибухового пристрою типу ВОГ, 1 вибух.

По Степанівській громаді ворог здійснив авіаудар, 1 вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Херсонщині, пошкоджені 15 будинків, є жертва і поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстріляв Харків з балістики, в результаті чого є постраждалі та руйнування.

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