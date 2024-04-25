На Сумщині пролунало 23 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади.
Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки дронами-камікадзе типу "FPV" та була під артобстрілом, загалом – 9 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів.
На Юнаківську громаду російський БпЛА квадрокоптерного типу здійснив скидання вибухового пристрою типу ВОГ, 1 вибух.
По Степанівській громаді ворог здійснив авіаудар, 1 вибух.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Херсонщині, пошкоджені 15 будинків, є жертва і поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстріляв Харків з балістики, в результаті чого є постраждалі та руйнування.
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