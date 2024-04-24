Ворог обстріляв Харків з балістики: є постраждалі та руйнування

Російські загарбники в ніч проти 24 серпня обстріляли харківський житловий комплекс.

Також читайте У Харкові пролунала серія вибухів

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.

"Ворог завдав цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі, інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше мер заявив про двох постраждалих в результаті обстрілу.

"Поки відомо про двох постраждалих — обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі", - заявив Терехов

Він додав, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

В свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники обстрілювали місто ракетами С-300.

"Попередньо: ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих. Огляд місць влучань триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі від самого ранку гриміли вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.