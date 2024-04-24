Ворог обстріляв Харків з балістики: є постраждалі та руйнування

Ворог обстрілював місто ракетами С-300.
Російські загарбники в ніч проти 24 серпня обстріляли харківський житловий комплекс.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.
"Ворог завдав цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі, інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше мер заявив про двох постраждалих в результаті обстрілу.
"Поки відомо про двох постраждалих — обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі", - заявив Терехов
Він додав, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.
В свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники обстрілювали місто ракетами С-300.
"Попередньо: ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих. Огляд місць влучань триває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі від самого ранку гриміли вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.
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