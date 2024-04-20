На Сумщині зафіксували 33 вибухи

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано
33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), авіаудар з гелікоптера НАР (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.
- Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та скидання вибухового пристрою типу ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Березівська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Юнаківська громада: з території рф здійснено скид ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.
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