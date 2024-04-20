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На Сумщині зафіксували 33 вибухи

На Сумщині зафіксували 33 вибухи

Ілюстрація: ворог знищує Сумщину / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів  прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 

33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ  з БпЛА (1 вибух), авіаудар з гелікоптера НАР (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та скидання вибухового пристрою типу ВОГ з БПЛА (2 вибухи). 
  • Березівська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: з території рф здійснено скид ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.

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