На Сумщині зафіксували 33 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано

33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), авіаудар з гелікоптера НАР (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.

Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Також читайте У Сумах пролунали вибухи: що сталося

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та скидання вибухового пристрою типу ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Березівська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: з території рф здійснено скид ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.