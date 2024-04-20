У Сумах пролунали вибухи: що сталося

Ворог продовжує атакувати інфраструктуру українських міст.
У ніч проти 20 квітня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.
Про це інформує Суспільне.
Повідомляється, що таких звуків було кілька.
"Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум, повідомили в ОВА. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
"На місці працюють всі відповідні служби. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - додали посадовці.
Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.
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