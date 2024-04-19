На Сумщині прозвучало 82 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 18 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Свеська громади.

Білопільська громада: з території Росії здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). Одна людина отримала поранення. Також були удари дронами-камікадзе типу «FPV» (3 вибухи), пуски ракет з гелікоптера (НАР) (7 вибухів), обстріли з АГС (21 вибух) та СПГ (7 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи).

Юнаківська громада: ворог вдарив із САУ (3 вибухи) та скинув з ворожого БпЛА гранати (2 вибухи).

Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на території громади.

Свеська громада: з ворожого літака здійснено скидання авіаційних бомб типу «КАБ» (4 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з ворожого БПЛА (1 вибух).

Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.