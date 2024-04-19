Неспокійна ніч у Бєлгороді: над містом лунали вибухи

Місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів.
Серія вибухів пролунала над Бєлгородом та областю.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
Попередньо нібито спрацювала "система ППО".
Очевидці розповіли, що над містом вила сирена повітряної тривоги: було чути близько 10–15 вибухів.
Місцева влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також вибухи було чути над містом Шебекіне.
Офіційної інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.
Водночас у місцевих пабліках поширюють уламки, які пошкодили машини та будівлі.
Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в будівлю "Газпрому", постраждали двоє людей. У російському Міноборони тоді відзвітували про знищення п'яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.
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