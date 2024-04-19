Неспокійна ніч у Бєлгороді: над містом лунали вибухи

Серія вибухів пролунала над Бєлгородом та областю.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Попередньо нібито спрацювала "система ППО".

Очевидці розповіли, що над містом вила сирена повітряної тривоги: було чути близько 10–15 вибухів.

Місцева влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також вибухи було чути над містом Шебекіне.

Також читайте Атакували майже безперервно: аеропорт Бєлгорода потрапив під удар безпілотників

Офіційної інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.

Водночас у місцевих пабліках поширюють уламки, які пошкодили машини та будівлі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в будівлю "Газпрому", постраждали двоє людей. У російському Міноборони тоді відзвітували про знищення п'яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.

Читайте також: