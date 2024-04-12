Дрон влетів у адмінбудівлю "Газпрому" в Бєлгороді (фото, відео)

Влада заявила про двох поранених чоловіків.
У російському Бєлгороді 12 квітня безпілотник влучив по адміністративній будівлі "Газпрому".
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та губернатор В’ячеслав Гладков.
У російському Міноборони стверджують про збиття п’яти дронів над Бєлгородською областю.
Як заявив Гладков, "безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства". Пошкоджено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби.
"Внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доправили їх до обласної клінічної лікарні. Обом постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні губернатора.⠀
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Нагадаємо, в ніч проти 12 квітня дрони навідалися до Новошахтинська Ростовської області РФ. Влада стверджувала про знищення чотирьох БПЛА. Зауважимо, що раніше в цьому місті був атакований НПЗ.
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