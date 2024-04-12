Дрон влетел в админздание "Газпрома" в Белгороде (фото, видео)

Власти заявили о двух раненых мужчинах.
В российском Белгороде 12 апреля беспилотник попал по административному зданию "Газпрома".
Об этом сообщают местные телеграм-каналы и губернатор Вячеслав Гладков.
В российском Минобороны утверждают о сбитии пяти дронов над Белгородской областью.
Как заявил Гладков, "беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия". Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.
"В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обеим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении губернатора.
Читайте главные новости дня:
- Новое наступление России: направления, сроки и цели – что об этом говорят западные лидеры и военные
- Почему России удалось уничтожить ТЭС, которая "была защищена на 100%": эксперт указал на нюансы
- Изъятие автомобилей, наказание для уклонистов и повестки по-новому: что изменит закон о мобилизации
Напомним, в ночь на 12 апреля дроны наведались в Новошахтинск Ростовской области РФ. Власти утверждали об уничтожении четырех БПЛА. Заметим, что ранее в этом городе был атакован НПЗ.
Читайте также: