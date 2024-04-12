Дрон влетел в админздание "Газпрома" в Белгороде (фото, видео)

Власти заявили о двух раненых мужчинах.

В российском Белгороде 12 апреля беспилотник попал по административному зданию "Газпрома".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и губернатор Вячеслав Гладков.

В российском Минобороны утверждают о сбитии пяти дронов над Белгородской областью.

Как заявил Гладков, "беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия". Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.

"В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обеим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении губернатора.

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Дрон попал в здание "Газпрома" в Белгороде 12 апреля/фото: Российские телеграм-каналы

Дрон попал в здание "Газпрома" в Белгороде 12 апреля/фото: Российские телеграм-каналы

Дрон попал в здание "Газпрома" в Белгороде 12 апреля/фото: Российские телеграм-каналы

Дрон попал в здание "Газпрома" в Белгороде 12 апреля/Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов

В Белгороде дрон попал по админзданию "Газпрома"

Напомним, в ночь на 12 апреля дроны наведались в Новошахтинск Ростовской области РФ. Власти утверждали об уничтожении четырех БПЛА. Заметим, что ранее в этом городе был атакован НПЗ.

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