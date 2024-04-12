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Окупанти атакували південні області: під прицілом РФ - енергетична інфраструктура

Окупанти атакували південні області: під прицілом РФ - енергетична інфраструктура

Фото: Associated Press

"Прильотів" не було.

Вночі проти 12 квітня російські війська атакували південь України безпілотниками. Під прицілом окупаційної армії була енергетична інфраструктура. 

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Внаслідок падіння уламків збитого дрону У Дніпропетровській області на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати.Наразі рятувальники продовжують роботу. 

Зазначається, що бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько п'яти годин. В операційній зоні збито сім БпЛА: чотири - на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала дронами Україну. Збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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