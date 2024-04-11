Масована атака по Україні: два газових сховища потрапили під удар

У четвер, 11 квітня, під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Рано-вранці 11 квітня ворог атакував два ПСГ України. Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники не потерпіли.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській.

В Офісі президента повідомили, де склалася найскладніша ситуація після потужного удару окупантів. Зазначається, що понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

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