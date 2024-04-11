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Массированная атака по Украине: два газовых хранилища попали под удар

Массированная атака по Украине: два газовых хранилища попали под удар

Газохранилища. / Фото: УНИАН

Специалисты устраняют последствия атаки.

В четверг, 11 апреля, во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Рано утром 11 апреля враг атаковал два ПХГ Украины. Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники не пострадали.

Как сообщалось, ночью Россия атаковала энергообъекты в четырех областях : в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской.

В офисе президента сообщили, где сложилась самая сложная ситуация после мощного удара оккупантов. Свыше 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

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