Массированная атака по Украине: два газовых хранилища попали под удар

Специалисты устраняют последствия атаки.
В четверг, 11 апреля, во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"Рано утром 11 апреля враг атаковал два ПХГ Украины. Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники не пострадали.
Как сообщалось, ночью Россия атаковала энергообъекты в четырех областях : в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской.
В офисе президента сообщили, где сложилась самая сложная ситуация после мощного удара оккупантов. Свыше 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.
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